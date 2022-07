CA Brive : la campagne d'abonnement pour la saison 2022/2023 officiellement lancée

Certes, il n'y avait pas la longue queue d'attente comme dans d'anciens souvenirs. Malgré tout, ce mardi, des dizaines de supporters sont venus tout près du Stadium retirer leur carte d'abonnement pour la saison 2022/2023. Depuis ce mardi 5 juillet, deux stands sont installés à l'intérieur de la Bodega, pour la première fois cette année, "afin d'être au plus prêt du terrain" nous confiait Xavier Ric lors d'un entretien la semaine dernière.

Pour la première fois, la campagne d'abonnement se situait dans la Bodega, près du terrain © Radio France - Mickaël Chailloux

Maurice était là pour se réabonner, lui qui suit le club depuis 50 ans. "J'ai bien essayé d'avoir une ristourne, mais ça n'a pas marché" blague-t-il en sortant de la Bodega. Il a de nouveau pris sa place par fidélité et par attachement au club, dit-il, mais il ajoute une exigence pour tout le club : le maintien en Top 14. Un autre Maurice, lui aussi abonné depuis des dizaines d'années, complète : "j'aimerai bien qu'on joue un peu plus haut, la huitième, septième place, voir le Top 6 pour jouer la Coupe d'Europe". Souvenirs d'une gloire passée.

Des tarifs qui augmentent pour les nouveaux abonnés

S'il y a cette exigence, c'est aussi qu'il y a un fort attachement. "C'est viscéral" nous dit Alain, venu se réabonner. Certains franchissent même le pas pour la première année : c'est le cas de Jean-Paul. "J'habite à 100 mètres du Stadium, et ma famille m'a offert un abonnement pour mon anniversaire" explique-t-il. Jean-Marc habite Seilhac, et lui aussi paye au guichet sa première carte d'abonnement pour lui et son épouse. C'est plus qu'un acte d'amour : il l'avoue, il le fait aussi pour soutenir le club économiquement. "Je suis dans un club de rugby à Seilhac et je connais bien la problématique : s'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de club" précise Jean-Marc.

Les deux hommes se sont abonnés pour la première fois...et ont payé plus cher que leurs confrères abonnés l'an dernier. En effet, les tarifs ont augmenté pour les partenaires et pour les nouveaux abonnés. "Il y a une légère revalorisation des tarifs en raison du contexte que l'on connaît tous d'inflation et de hausse des matières premières" explique Xavier Ric le directeur général du CAB. Le dirigeant l'avoue : "notre objectif est de retrouver le nombre d'abonnés qu'on avait avant crise sanitaire. Ca passe par le fait d'être plus attractif et plus proche de l'équipe et du club".

Les joueurs, pour leur reprise, s'entraînaient sur le terrain Jean-Marie Soubira © Radio France - Mickaël Chailloux

Une reprise sans Bruni ni Delannoy, Thompson-Stringer aux soins

Pendant ce temps, les joueurs ont repris l'entraînement sur le terrain Jean-Marie Soubira et dans le centre de performance. Si le 2e ligne Julien Delannoy et l'argentin Rodrigo Bruni (3e ligne) étaient absents, ainsi que l'argentin Lucas Paulos et les géorgiens Vasil Lobzhanidze et Luka Japaridze, en sélection avec leur pays, tout le monde était sur le pont. Quelques séances de cardio pour les avants ont été réalisées. Mauvaise nouvelle en revanche : Hayden Thompson-Stringer, le pilier gauche anglais, a manqué cette première séance. Il était présent mais n'a pu s'entraîner en raison d'une blessure au pied.