CA Brive : la tribune Sud renommée en hommage à Roger Fite

Lorsqu'en 2020, on demandait à Roger Fite s'il aimerait le club de Brive jusqu'au bout, avec beaucoup d'émotion, il répondait par l'affirmative. Roger Fite sera honoré par la ville de Brive et le club. Son nom sera attribué à l'actuel tribune Sud.

La décision a été prise par le maire de Brive. "C'est un lieu de rencontre et de mémoire. Roger a marqué cet stade, comme Amédée Domenech, Jean-Marie Soubira ou encore Elie Pebeyre. Il serait très fier que son nom résonne dans cet antre qui est le lieu de Brive" explique le maire Frédéric Soulier

Briviste parmi les brivistes

C'est un hommage important pour ce rugueux deuxième ligne, originaire de Cabrerolles dans l'Hérault, et fils d'immigrés espagnols fuyant la guerre dans leur pays. Il a apporté beaucoup au club, comme nous l'a confié Pierre Besson, emblématique joueur et entraîneur du CA Brive. "C'était un pion essentiel de l'équipe" racontait-il, en tandem avec Jean-Claude Rossignol. "Il avait un gabarit plus imposant, plus important. C'était un marathonien. Le rythme était soutenu longtemps. Lorsqu'on avait fini le match, on le regardait, et il était en forme comme si la partie n'avait pas commencée encore." La preuve : il fait partie des joueurs qui ont disputé un nombre le plus important de matchs avec la tunique blanche et noire (13 saisons, 310 matchs).

L'homme, qui tenait une fromagerie à Brive avec sa femme, s'est ensuite investi en politique, en tant qu'adjoint à la voirie. Un comble pour celui qu'on appelait "le Shérif". Il a ensuite été président du comité fédéral du Limousin. On garde encore le souvenir d'un homme qui aimait s'imposer, mais qui était toujours dans la convivialité.

Une inauguration officielle aura lieu lorsque les stades pourront à nouveau accueillir du public. "Il faut qu'il y ait un moment populaire car Roger était un homme populaire. Il ne voudrait pas d'un hommage dans un silence sidéral" explique le maire Frédéric Soulier.