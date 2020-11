CA Brive - Le 2e ligne anglais Stan South arrive d’Édimbourg comme joker international

Encore une recrue pour le CA Brive ! Après la signature du pilier Daniel Brennan, le club a annoncé ce mercredi la signature de l'anglais Stan South en tant que joker international. Deuxième ligne de 24 ans, il arrive du club d’Édimbourg où il était prêté par Exeter. Un jeune joueur qui a été champion du monde des moins de 20 ans avec l’Angleterre.

Brive pratique le rugby comme j'aime le jouer - Stan South

Il arrive suite à la blessure de Peet Marais précise le CAB. Et il est visiblement ravi d'arriver en Limousin comme il a pu l'exprimer sur le site officiel du club :"Je suis vraiment excité de rejoindre le club ! J'ai toujours voulu jouer en France et Brive pratique le rugby comme j'aime le jouer. J'ai hâte de découvrir le Top 14 et d’affronter les grands clubs présents dans ce championnat."

Il a déjà gagné beaucoup d'expérience - Jérémy Davidson

Un enthousiasme partagé par le manager du CA Brive Jérémy Davidson :"Stan est venu renforcer notre deuxième ligne après la blessure de Peet Marais. Jeune international U20 anglais, il a déjà gagné beaucoup d'expérience aux Harlequins, à Exeter et à Edimbourg. C'est un joueur actif, combatif et régulier."