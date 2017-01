CA Brive - Le Devedec et Sanconnie retenus avec les Bleus pour préparer le Tournoi des VI Nations

La Fédération Française de Rugby vient de dévoiler, ce mercredi midi, la liste des 32 joueurs retenus avec le XV de France pour préparer le Tournoi des VI Nations. Si Julien Le Devedec confirme sa présence, celle de Fabien Sanconnie est une première !

Deux joueurs du CA Brive prépareront le Tournoi des VI Nations avec le XV de France ! En effet, le 2e ligne Julien Le Devedec et le 3e ligne Fabien Sanconnie figurent sur la liste dévoilée, ce mercredi midi, par la Fédération Française de Rugby. Si la présence du 2e ligne est dans la continuité des dernières tournées d'été et d'automne qu'il a disputé avec les Bleus, la convocation de Fabien Sanconnie était moins attendue. C'est d'ailleurs sa première convocation avec le XV de France !

"Sanco", la bonne surprise !

Alors oui, le jeune 3e ligne, qui aura 21 ans dans un mois, figure bien sur la liste Développement de la FFR (celle des joueurs d'avenir pour les Bleus), mais se remet tout juste d'une entorse à un genou qui l'a tenue éloigné des terrains pendant un mois et demi. En revanche, cela vient confirmer une réelle progression du Briviste pur jus, originaire de Larche. Il a, malgré sa blessure, déjà signé treize feuilles de match en Top 14 cette saison (9 titularisations) et deux en Challenge Cup, et pris une dimension nouvelle en étant partie prenante, par exemple, des annonces des combinaisons en touche. Pas un hasard de retrouver "Sanco" à ce niveau, lui qui a aussi fréquenté les sélections de jeunes de l'équipe de France.