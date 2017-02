CA Brive - Le Devedec et Sanconnie pas retenus avec le XV de France pour l'ouverture du Tournoi

La Fédération Française de Rugby vient de dévoiler, ce jeudi après-midi, la composition du XV de France qui défiera l'Angleterre, ce samedi à Twickenham, en ouverture du Tournoi des VI Nations. Julien Le Devedec et Fabien Sanconnie n'ont pas été retenus par le staff tricolore.

Il n'y aura pas de Briviste avec le XV de France pour le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations, ce samedi, à Twickenham à 17h50. Julien Le Devedec et Fabien Sanconnie ne figurent pas dans le groupe tricolore dévoilé ce jeudi, en début d'après-midi, par la Fédération Française de Rugby. Le 2e ligne du CAB voit passer devant lui Vahaamahina et Maestri, titularisés, ainsi que le clermontois Iturria, sur le banc pour sa première apparition en Bleu. Le jeune 3e ligne, appelé pour le stage préparatoire et surtout là pour découvrir les systèmes de jeu, voit Chouly, Gourdon, Picamoles et Goujon choisis par le staff de Guy Novès.