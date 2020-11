CA Brive : le Géorgien Goderdzi Shvelidze remplace Marc Dal Maso à la mêlée

Suite à l'arrêt maladie de Marc Dal Maso, qui souffre de la maladie de Parkinson, on attendait le nom de celui qui assurerait l'intérim pendant sa période d'absence. Il s'agit du géorgien Goderdzi Shvelidze, entraîneur des Espoirs et déjà au club depuis 8 ans.

C'est un choix en interne et en urgence qui a été fait par le CA Brive. Le Géorgien Goderdzi Shvelidze prendra place sur le banc de touche dès samedi, à La Rochelle. Il est le nouvel entraîneur des avants du CAB, chargé plus précisément de la mêlée. Jusqu'à maintenant, il formait avec Philippe Carbonneau le duo d’entraîneurs des Espoirs du club depuis la saison dernière.

Un pillier à son poste

Le Géorgien était déjà à l’entraînement dès ce jeudi après-midi. Selon le club, Goderdzi Shvelidze "aura à charge d’amener son expérience et son savoir-faire dans le secteur de la mêlée" durant la durée d’absence de Marc Dal Maso. Il faut dire qu'il était capable, en tant que joueur, d'être pillier droit, gauche et talonneur.

L'ancien pilier noir et blanc, 62 sélections avec la Géorgie et 3 Coupes du Monde disputées, avait mis fin à sa carrière de joueur en 2016. Depuis 8 ans, il s'est impliqué dans le projet briviste "à moyen et à long terme" dit le club. Il s'agit donc d'un remplaçant de choix et qui s'intégrera parfaitement à la philosophie de Jérémy Davidson.