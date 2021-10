CA Brive : le nouveau départ de Pierre Tournebize

Cette année sera décisive pour Pierre Tournebize. L'ailier briviste espère avoir tourné le dos aux galères. Arrivé en provenance de Montpellier en janvier 2020, le joueur originaire du Puy-de-Dôme, n'a jamais eu l'occasion de briller sous ses nouvelles couleurs.

La pandémie et l'arrêt du championnat 2019-2020, puis arrive, la saison suivante, la blessure que tous les joueurs redoutent. Le 25 septembre 2020, le jour de son anniversaire, Pierre Tournebize est touché au genou. "Les ligaments croisés ont été touchés. Cette blessure est difficile. La rééducation ne s'est pas passée de façon optimale. J'ai mis plus de temps à revenir sur les terrains."

"Cela fait du bien d'avoir de nouveau mal après les matchs"

Pierre Tournebize, champion de France espoir avec l'ASM, est depuis le début de la saison 2021-2022 de retour dans le groupe professionnel. "On savoure durant les avant-matchs, pendant et après les rencontres. Cela fait du bien d'avoir de nouveau mal après les matchs. Au bout d'un an et demi sans jouer, on les oublie presque ces douleurs", sourit l'ailier.

Le joueur est entré deux fois en cours de rencontre : à Montpellier à l'heure de jeu et à Bordeaux en fin de match. "Il y a un rythme à retrouver. Même si c'est des fins de rencontre, on tire un peu la langue. Deux matchs, c'est beaucoup et à la fois peu pour retrouver le rythme donc j'attends avec impatience la suite de la saison pour mettre à profit ce que j'ai travaillé durant ma longue blessure." Durant sa convalescence, le joueur a reçu le soutien de ses coéquipiers, notamment de Thomas Laranjeira. "Il nous pousse à aller plus loin. Il est toujours de bon conseil, c'est quelque chose qui compte."

Pierre Tournebize a maintenant hâte d'enchaîner les matchs pour s'améliorer. "J'ai envie de jouer, on ne progresse pas mieux qu'en jouant donc maintenant, il n'y a plus qu'à !" Pierre Tournebize souhaite donc se relancer, au CA Brive son contrat se termine à la fin de la saison.