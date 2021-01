CA Brive : la coupe d'Europe de rugby suspendue

Le gouvernement français déconseille aux clubs français de se rendre ou de rencontrer une équipe britannique en raison de l'épidémie devenue incontrôlable de l'autre côté de la Manche. Les journées de Challenge Cup du CAB prévues le 16 et le 23 janvier prochains vont donc être au moins reportées.

Le CAB n'affrontera pas les tigres du Leicester durant ce mois de janvier à cause de la crise sanitaire.

Le gouvernement a tranché. Dans un communiqué, le ministère des Sports demande aux clubs français de reporter leurs matches de Coupes d'Europe de rugby face à des clubs britanniques. Une décision afin de réduire les risques de propagation de la variante de la Covid-19, aujourd'hui incontrôlable de l'autre côté de la Manche. Selon une source institutionnelle jointe par France Bleu, la Ligue nationale de rugby devrait appliquer ces préconisations.

Conséquence, les deux dernières journées de Challenge Cup du CA Brive contre Parme et le Leicester vont être reportées. Ces matchs devaient se tenir le 16 et le 23 janvier 2021. La LNR va peut-être réorganiser son calendrier. Une journée de Top 14 pourrait avoir lieu à la place des matchs de Challenge Cup. La coupe d'Europe va-t-elle se terminer ? Personne ne connait la réponse à ce jour.

Ces annonces du gouvernement interviennent après la contamination de plusieurs joueurs de la Section Paloise et de l'Aviron Bayonnais au coronavirus, et notamment à son variant britannique, après des matchs contre des équipes britanniques. Ce variant est considéré comme plus contagieux. Les médecins des clubs français avaient alors demandé le gouvernement de réagir.

Le Tournoi des six nations menacé ?

On sait déjà qu'une réunion spécifique sur le Tournoi des Six nations se tiendra à l'initiative du ministère des Sports en début de semaine. Perturbé l'année dernière par la crise sanitaire, le tournoi doit se tenir du 6 février au 20 mars.