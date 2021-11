CA Brive - Lucas Paulos : "Jouer avec ton pays, c'est ce qu'il peut t'arriver de mieux"

C'est peut-être un moment d'histoire pour le jeune Lucas Paulos, 23 ans. Le deuxième ligne athlétique du CA Brive fait partie des joueurs sélectionnés par le coach des Pumas argentins pour la prochaine tournée d'automne. Il pourrait donc être aligné sur la feuille de match pour les rencontres suivantes : la France (06/11 à Paris), l'Italie (13/11 à Trévise) et l'Irlande (20/11 à Dublin). A quelques jours de la première rencontre, Lucas Paulos est revenu sur l'aventure qui l'attend pour France Bleu Limousin.

France Bleu Limousin : Lucas, après l'annonce du staff, êtes-vous heureux ?

Lucas Paulos : Oui, pour tous les joueurs, être pris pour ton pays, c'est la chose la plus importante. Ca n'arrive pas souvent. Déjà, on joue trois fois dans l'année, et j'ai raté deux fois cette année (en juillet, puis en août et septembre, ndlr) à cause d'une blessure (au genou, ndlr). Je n'aurais pas aimé raté une autre fois la sélection. J'ai aussi la chance d'y aller car un de mes coéquipiers a été blessé. Donc, je dois m'entraîner plus, que je fasse plus de travail que les autres pour montrer que j'ai le niveau, et pour être dans les plans des entraîneurs pour le futur.

Vous pourriez jouer dès samedi contre la France, c'est symbolique ?

Le match est à Paris, oui. La France fait une très bonne année, avec des individualités et des joueurs très très bons. Il y a une nouvelle génération qui arrive en France. Donc, on a beaucoup de travail pour montrer qu'on a le niveau pour les contrer. Et, on ne va pas se le cacher, on va tout faire pour gagner à Paris.

Cette sélection symbolise aussi le travail fait ici à Brive ?

Oui, ça fait du bien de voir que les entraîneurs pensent à toi. Ca veut dire aussi qu'ils voient que tu joues. A Brive, les entraîneurs me donnent la confiance, me font jouer et me mettent dans leurs compositions d'équipe. Les coéquipiers aussi me font confiance. Donc, c'est très important pour moi d'être sélectionné pour faire cette tournée. C'est dommage de laisser l'équipe de Brive en ce moment, mais malheureusement c'est comme ça.

Quand on revient de sélection, on a plus d'expérience ?

Evidemment, c'est un niveau différent. Déjà, rien que les entraînements sont différents, où on travaille d'autres éléments. Quand tu reviens, tu peux donner beaucoup à l'équipe et aux autres joueurs. J'espère que je pourrais faire ça.

De toute façon, tu peux demander à n'importe quel joueur : jouer pour ton pays, c'est la plus grande chose qu'il puisse arriver.

Evidemment, le staff devra composer avec son départ, comme avec celui de Pietro Ceccarelli, de Luka Japaridze et de la charnière géorgienne Lobzhanidze-Abzandadze, ainsi que sur les fidjiens Tuicuvu, Ratuva et Narisia, annoncés en sélection également. "C'est le cycle d'une saison" estime Jean-Baptiste Péjoine, coach des arrières. "On a la chance d'avoir des joueurs qui représentent Brive et notre club. A nous de trouver les solutions pour finir ce bloc de matchs de la meilleure des façons."