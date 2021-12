CA Brive : Matthieu Voisin et Pietro Ceccarelli prolongent, trois nouvelles arrivées en ce jour de Noël

Le CA Brive a profité de ce 25 décembre pour annoncer trois prolongations et trois signatures pour la saison prochaine. Matthieu Voisin et Pietro Ceccarelli continuent l'aventure en Corrèze.

Les supporters du CA Brive sont gâtés. Le Père Noël a déposé sous le sapin une multitude de prolongations de contrats et des nouvelles têtes pour la saison prochaine.

L'actuel vice-capitaine du club, Matthieu Voisin, 25 ans, s'engage pour trois saison de plus. Le troisième ligne français est désormais lié avec le CA Brive jusqu'en 2025. Une prolongation importante alors que le capitaine Saïd Hirèche arrête sa carrière à la fin de la saison.

Autre prolongation importante, le pilier droit et international italien, Pietro Ceccarelli, 29 ans, reste en Corrèze au moins jusqu'en 2024. "Pietro Ceccarelli est un joueur expérimenté, aussi bien au niveau international qu'en Top 14", réagit Jeremy Davidson, le manager du club briviste. "Il est un pilier moderne, intelligent, très bon en mêlée ainsi que dans le jeu courant. Il a joué en France, en Italie et en Écosse et dispose du statut JIFF, ce qui en fait un élément important de l'effectif pour les années à venir."

Au poste de talonneur, un jeune Géorgien de 21 ans, Vano Karkadze, joueur JIFF dès le mois de juillet est désormais lié avec le CA Brive jusqu'en 2025.

Trois arrivées pour la saison prochaine

Le CA Brive a aussi rempli la hôte avec trois nouveaux joueurs pour l'année prochaine. Le joueur du RC Vannes en Pro D2, Rodrigo Bruni, signe un contrat de deux ans avec le club corrézien tout comme le troisième ligne néo-zélandais d'origine samoane, Abraham Papali’i. Ce dernier est actuellement joueur de la province irlandaise du Connacht. Deux renforts de poids en troisième ligne pour remplacer Saïd Hirèche l'année prochaine.

Enfin, le Français Malino Vanai, 28 ans complète cette série de signatures. Avec 107 matchs joués en Top 14 et en Pro D2, le dynamique pilier gauche d’Agen est lui aussi un joueur d’expérience. Malino Vanai s’engage jusqu’en 2025.

Le Directeur Général du CA Brive, Xavier Ric, se félicite de ces annonces : « En ce jour de Noël, nous sommes très heureux d’annoncer ces bonnes nouvelles à nos supporters. Ces signatures symbolisent notre ambition de continuer à développer le club grâce à cette symbiose entre jeunes talents et joueurs reconnus au plus haut niveau. »