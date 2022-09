CA Brive : Mitch Lees arrête sa carrière sur blessure

C'est un grand nom du CA Brive qui doit prendre sa retraite sportive suite à une vilaine blessure. Mitch Lees, le deuxième ligne australien, doit stopper le rugby. L'annonce a été faite ce vendredi soir par le club.

46 matchs en Noir et Blanc

Mitch Lees était arrivé en 2019 au CA Brive. Il venait d'Angleterre ou il avait disputé deux finales de Premiership avec Exeter, dont une victorieuse contre les Wasps en 2017. Le joueur s'était imposé en deuxième ligne en étant titulaire à chaque rencontre disputée durant les deux premières saisons avec Brive. La saison dernière avait été un peu galère pour l'australien avec une blessure aux ischios-jambiers, puis cette vilaine sortie après une blessure à la cheville lors du derby le 12 février dernier.

Dans un communiqué, le joueur remercie "les supporters qui m’ont accueilli avec ma famille et également toute la ville de Brive que ce soit à l'école, dans es clubs sportifs et dans toutes les amitiés que nous avons créées."

"Nous n'oublierons jamais notre séjour ici. Je suis très déçu que ma carrière se termine ainsi. Je suis désolé pour le manque d'informations durant ces derniers mois, c’était un process long et difficile. Je n'ai pas choisi de prendre ma retraite, la gravité de ma blessure m'y oblige."

Une convalescence longue et toujours en cours

Le deuxième ligne australien explique aussi être toujours en convalescence malgré les apports de l'équipe médicale du CAB et de l'équipe de chirurgiens de l'hôpital de Toulouse. Le président du CAB Simon Gillham lui apporte son soutien dans le communiqué :"Mitch est très apprécié par ses coéquipiers et par le public pour sa rigueur, sa combativité et son leadership. Il sera toujours « at home » à Brive, d’autant plus que sa famille va bientôt célébrer l’arrivée d’un bébé Australo-Briviste." Une bonne nouvelle qui atténuera sûrement sa peine de devoir quitter ses coéquipiers en pleine saison.