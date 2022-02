CA Brive / Montpellier Hérault Rugby : l'adversaire vu par...l'ailier corrézien Joris Jurand

En septembre dernier, Guillaume Galletier souriait à l'évocation du nombre important d'ancien montpellierains présents au CA Brive. "Attention : Dany Brennan est toulousain, Pierre Tournebize et Enzo Sanga clermontois, Joris Jurand est d'Avignon...donc bon, c'est pas des vrais (rires)". Il n'empêche, ils sont nombreux à être passé par le centre de formation de Montpellier. Parmi eux, Joris Jurand. L'ailier polyvalent n'a malheureusement pour l'Hérault jamais eu la chance de jouer avec les pros. "Ca m'a permis de m'entraîner avec des grands joueurs, dont on en retire du positif forcement" souligne le joueur de 26 ans.

Il a côtoyé N'gandebe et Vincent

Parmi les joueurs, il y a les trois-quarts Gabriel N'gandebe ou Arthur Vincent. "Arthur a commencé l'année où je suis arrivé de Provence Rugby" se remémore-t-il. "Il est monté directement en équipe pro, on a vu qu'il était au dessus du lot" souligne sans nostalgie Joris Jurand. Quant à Gabriel N'gandebe, il parle d'un joueur "très très rapide et très véloce, avec de gros appuis. Il va falloir y faire attention ce week-end". Il cite également Yvan Reilhac, "ou d'autres joueurs très contraignants car on sait qu'ils sont de qualités supérieures" aux brivistes. "Il faudra mettre tout notre coeur et un grand courage pour les battre."

Il est arrivé comme d'autres anciens montpellierains à Brive

Dans l'effectif Espoirs, sur la photo, il se tient à côté de l'entraîneur Anthony Floch. Derrière lui, au deuxième rang, se trouve Dany Brennan. Une coïncidence troublante, même si Joris Jurand avoue ne pas avoir beaucoup ferraillé avec le franco-irlandais au MHR : "Je le connaissais pas beaucoup, et en plus on a joué que six mois ensemble, mais on s'entendait bien". Celui que Joris Jurand a le plus connu en fin de compte, c'est le local de l'étape Guillaume Galletier. "Je le connaissais d'avant puisqu'on avait joué au pôle Espoirs, lui en tant que joueur, moi en tant qu'arbitre. Quand j'ai signé au mois de décembre (2018), je savais que lui avait signé pour l'année d'après, donc ça nous a rapproché." Une amitié solide entre Joris, Guillaume, Dany et Pierre s'est nouée. Un point fort dans un collectif.

Joris Jurand, au centre, avec Anthony Floch sur sa gauche et Dany Brennan au deuxième rang - © Site officiel MHR

Il prévoit un gros combat contre le MHR

Alors, au moment d'affronter son ancienne équipe, Joris Jurand prévoit un match encore plus dur que face à Clermont. "Le combat sera encore plus dur que le week-end dernier" estime l'ailier. "C'est une équipe très disciplinée, hyper bien organisée avec des joueurs clés". Joris Jurand cite spontanément Serfontain ou Reinarch. "Ils ont eu une semaine de vacances et s'apprêtent à venir avec la meilleure équipe possible. Il faudra être à 200% pour les battre" pronostique l'ancien montpellierain. Mais, impossible n'est pas briviste.