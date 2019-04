CA Brive : Philippe Carbonneau de retour et Goderdzi Shvelidze promu

Philippe Carbonneau va faire son grand retour au CA Brive en tant qu'entraîneur ... des Espoirs du club de rugby de Pro D2. Il formera un duo avec l'ancien joueur noir et blanc d'origine géorgienne Goderdzi Shvelidze.

Brive-la-Gaillarde, France

Les Espoirs du CA Brive n'ont plus que deux rencontres à disputer avant la fin de leur saison. L'une contre Agen, l'autre contre le Racing. La saison prochaine verra arriver un nouveau duo d'entraîneurs à la tête des jeunes poussent du club. Nouveau ... pas vraiment, car ceux sont des têtes bien connues au sein de l'effectif briviste.

Le duo actuel Laurent Sousbie et Peyo Capdevielle ne sera pas reconduit et sera remplacé par Philippe Carbonneau et Goderdzi Shvelidze.

Ce serait donc un retour pour Philippe Carbonneau qui a quitté le club au début de la saison 2017-2018. Il était alors entraîneur des arrières du CA Brive, qui évoluait en Top 14. L'ancien international est aussi un ancien joueur du club, avec lequel il a remporté la Coupe d'Europe en 1997.

L'ancien pilier, international géorgien Goderzi Shvelidze sera lui aussi de la partie pour entraîner les Espoirs brivistes. © Maxppp - Max Berullier

... et une promotion pour Goderdzi Shvelidze, lui aussi ancien joueur noir et blanc. Le pilier d'origine géorgienne avait misfin à sa carrière de joueur en 2016 à l'issue de son 200ème match en Top 14, sous les couleurs brivistes. C'était face à Pau. Le pilier, surnommé "Obé" formerait donc le nouveau d'entraîneur des Espoirs du club dès la saison prochaine.

Le duo actuel Laurent Sousbie et Peyo Capdevielle avait permis de faire connaître des talents à l'image du pilier, international sous le maillot bleu, Demba Bamba ou encore de Retief Marais et de David Delarue qui ont prolongé leur contrat jusqu'en 2022 dans l'effectif pro du CA Brive.