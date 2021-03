CA Brive : quand les rugbymans brivistes se préparent à la reconversion

Penser à l'après-rugby, "pas à l'après-carrière". C'est l'un des leitmotiv du CAB depuis 2014, où le club a lancé son dispositif d'entretien annuels pour parler reconversion des joueurs de rugby. "Les carrières étaient plus longues il y a des années, désormais, elles approchent les 8-9 ans" explique Anne Santos-Espinous, directrice administrative du CAB en charge de la formation continue. D'où l'importance de s'investir dans ce cursus, obligatoire (en ce qui concerne au moins les entretiens annuels).

Les blessures font réfléchir les joueurs

Mathieu Voisin s'en occupe. Pourtant, il n'a que 24 ans. "C'est assez tôt" en convient le troisième ligne du CAB, mais pour lui, c'est une nécessité. "J'ai connu une grave blessure qui m'a éloigné des terrains pendant 14 mois. J'ai réfléchi, pas à stopper comme l'a fait Gabriel Lacroix (à la Rochelle), mais à la suite" raconte-t-il. Aujourd'hui, il suit des études dans la finance, à distance. Pour cela, il pourra compter sur le club pour l'aider à trouver des stages, s'il en fait la demande. Le CV de rugbyman aide, avoue la directrice Anne Santos-Espinous. "Les compétences développées par les sportifs de haut-niveau sont clairement valorisables lors d'entretiens professionnels, les chefs d'entreprises en sont friands."

Ceux qui s'y sont investis réussissent, plaide le club. Ce dispositif marche, et s'étend au fur et à mesure des années. Les entretiens sont poussés. "Je m'adresse aux joueurs de rugby, mais aussi à l'homme, avec son projet de vie" explique Anne Santos-Espinous. Ce qui donne parfois des projets de reconversions étonnant, ou plutôt sortant des réponses classiques données par les uns et les autres. Parmi la cuvée 2020/2021, on a notamment un joueur souhaitant faire de la création paysagère, et un autre qui veut devenir agriculteur.

