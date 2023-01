CA Brive : quelques cadres et des jeunes pour affronter Cardiff en Challenge Cup

Faut-il y voir un signe ? Il y a 26 ans, de la paille était mise sur la pelouse à quelques jours d'un match de Brive contre Cardiff car il risquait de geler. En 2023, un nouveau risque de gel a conduit l'EPCR a changé l'horaire du match, passant de 21 heures à 16h15, ce samedi. Brive affrontera donc Cardiff dans le froid ce samedi pour la 4e journée de Challenge Cup.

ⓘ Publicité

Un coup d'arrêt. Voilà ce qui s'est produit la semaine dernière, sur la pelouse du Connacht en Irlande, où le CA Brive a perdu 61 à 5 . "On s'est fait humilié au sens propre" ajoutait, revanchard, le jeune ailier Kévin Fabien, à nouveau titularisé par le staff contre Cardiff ce week-end. Ils aurait eu du mal à s'en priver, lui qui est dans le top 5 des meilleurs marqueurs d'essai de la compétition, avec trois réalisations. "Pour un ailier, c'est une satisfaction de planter" commente le joueur des Espoirs, "mais si on plante et que l'équipe perd, c'est un peu contradictoire." Alors, il veut relever la tête contre Cardiff, "pour revoir nos structures."

La défaite de la semaine dernière a permis aussi aux jeunes de gagner en expérience, ce qui ravit le talonneur Motu'u Matu'u. De nouveau titulaire, l'expérimenté samoan (35 ans) s'en réjouit, même s'il ne perd pas de vue l'objectif du groupe : "Nous savons que le Top 14 est notre priorité. C'est une priorité absolue pour ce club surtout vu où nous en sommes au classement." Mais il l'avoue, "le fait de jouer ensemble, de nous adapter les unes aux autres, de suivre le rythme de chacun, je pense que ça nous permet de construire pour le Top 14 et c'est très important."

C'est surtout de victoire dont les brivistes ont faim, surtout au Stadium, où toutes compétitions confondues, ils ont réussi à enchaîner deux victoires d'affilée. Il y a 26 ans, les Brivistes de l'époque s'étaient imposés 26 à 13 , dans un autre contexte.

La composition de Brive