CA Brive : Samuel Marques, "Je pense qu'on joue avec la boule au ventre"

Brive se déplace à Montpellier, l'un des cadors du championnat. Le CAB est toujours lanterne rouge du Top 14 avec un seul point marqué. Un déplacement donc périlleux pour les Brivistes. Coup d'envoi à 12 heures 30.

Chaque point va compter. Brive est indéniablement dans le dur, après ses cinq défaites en cinq matches. Ce déplacement à Montpellier s'annonce donc compliqué, car dans le même temps, le XV montpelliérain retrouve ses joueurs cadres.

Pour Samuel Marques, le demi de mêlée briviste, aucune question à se poser : "On ne part pas là-bas en vacances, sinon on va au devant d'une grosse déconvenue. Il faut qu'on soit concentré pendant 80 minutes, et qu'on se lâche un peu. Je pense qu'on joue avec la boule au ventre. Il faut se dire qu'on peut faire quelque chose de grand", explique-t-il.

La tâche s'annonce quand même difficile. L'infirmerie est pleine. Sur le terrain, Ledevedec remplace Waqa en 3e ligne, et Uys remplace Snyman, en 2e ligne. La composition de l'équipe est à retrouver ici :

Cascade de blessures à Brive.

Snyman & Waqa se rajoutent à la liste. Uys et Le Devedec (en 8) titulaires. L'espoir Enzo Hervé en 10 #MHRCABpic.twitter.com/tg5GvpBzhO — Nicolas Blanzat (@nblanzat) September 30, 2017

Les Montpelliérains seront sans doute revanchards, après avoir coulé le weekend dernier face à Bordeaux (47 -17). Mais pour Peet Marais, ça passe avant tout par de l'envie et du cœur sur le terrain. Le deuxième ligne est confiant : "Montpellier est une grande équipe, c'est vrai ! Mais bon nous aussi, on est une équipe. Ils sont humains tout comme nous. Et puis on s'est préparé correctement cette semaine", affirme le deuxième ligne.

Le manager de l'équipe, Nicolas Godignon avoue que le contexte est difficile : "On a de nombreux blessés, pratiquement une équipe entière. On va essayer de faire surtout un bon match, que ce soit dans l'engagement, dans ce qu'on a a travaillé cette semaine. Il n'y a pas grand chose à espérer si ce n'est de faire un bon match".

Bref, les Brivistes n'ont plus trop le choix. Coup d'envoi de la rencontre à 12 heures 30.