CA Brive : un bilan contrasté pour les six recrues de l'été 2020

Ils étaient six. Six à avoir rejoint la Corrèze l'été dernier pour attaquer une saison déjà extraordinaire, après l'arrêt des compétitions liée à la pandémie. Le talonneur Florian Dufour, le pilier droit Pietro Ceccarelli, l'ailier Valentin Tirefort, l'ailier ou centre Wesley Douglas, le deuxième ligne Brandon Nansen et l'arrière Setareki Tuicuvu ont connu des fortunes diverses sur le terrain du Stadium comme en déplacement. On fait le point recrue par recrue.

Brandon Nansen : l'echec par la blessure

A son arrivée, le deuxième ligne néo-zélandais rugueux promettait de renforcer l'équipe. Mais, sa saison s'est transformée en calvaire. Après quatre matchs, c'est la tuile : une longue blessure à l'épaule, des semaines de rééducation où le CAB a du faire sans lui. Rétabli pour la dernière ligne droite, il n'aura pas pu montré son potentiel et disputera 50 minutes lors d'un match cauchemardesque contre Lyon. Refroidi par sa saison en Corrèze, il quitte donc Brive et rejoint pour l'an prochain le club de Northampton.

Florian Dufour : un talonneur trahi par ses cervicales

Florian Dufour était parti pour intégrer le XV titulaire de la saison. Arrivé de Bordeaux, où il jouait peu, Florian Dufour s'est imposé au talon, jouant au fur et à mesure jusqu'à 60 minutes par match. Mais, comme Brandon Nansen, il a subi la dure loi du corps. Une blessure aux cervicales dont il aura beaucoup de mal à se relever. Revenu en mai, contre Clermont, il ne disputera guère plus qu'une mi-temps. Sa deuxième saison sera peut-être l'occasion de se révéler, où il sera mis en concurrence avec l'éclatant Peniami Narisia, qui s'est révélé cette année. Florian Dufour aura ensuite le choix d'une année supplémentaire en option

Valentin Tirefort, titulaire à chaque fois

Parmi les recrues, il est celui qui a la meilleure statistique : il est un titulaire à chaque match disputé. Mais, le jeune ailier, arrivé de La Rochelle, n'a disputé que 8 rencontres. Si sa progression a sûrement été barré par la forte concurrence d'un Bituniyata ou Muller, il n'en reste pas moins un joueur important dans la rotation de l'effectif. Sa fin de saison s'est terminée prématurément suite à une rupture des ligaments croisés. Il faudra espérer qu'il puisse revenir en début de saison.

Wesley Douglas et Setareki Tuicuvu, les bonnes pioches

A eux deux, ils ont inscrit plus d'essais (7) que le meilleur marqueur du CAB, Axel Muller. Le français et le fidjien ont été les bons éléments de la saison briviste, chacun à leur manière. Wesley Douglas, discret, a été titulaire sur la moitié de ses feuilles de matchs. Le centre a néanmoins été plus actif à l'aile, marquant ses essais en remplaçant Bituniyata ou même Tuicuvu. Le fidjien s'est montré un peu plus essentiel, remplaçant efficacement Thomas Larenjeira, lors de sa blessure en décembre. Setareki Tuicuvu est devenu le titulaire quasi-indiscutable dans la deuxième partie de la saison. Il a marqué trois essais, dont le dernier énorme contre le Racing 92.

Pietro Ceccarelli, l'italien qui se sent bien en Corrèze

L'italien a été 13 fois sélectionné par son coach, Jeremy Davidson. Mais, s'il n'avait pas passé beaucoup de temps en sélection nationale, il aurait probablement été plus souvent dans le groupe. Le pillier droit a beaucoup progressé cette saison, et se sent bien à Brive. "Je suis très content de jouer, c'est juste ce que je demandais (rires)" souligne Pietro Ceccarelli, auteur aussi de son premier essai en pro avec Brive, lors du match contre le Stade Français. Bien intégré dans son nouveau club, l'italien âgé de 29 ans se concentre désormais sur son avenir en Corrèze, lui qui a acheté une maison vers Brive et qui s'est engagé pour deux saisons.

Et les autres ?

Durant la saison, plusieurs joueurs, notamment dans le paquet d'avants, sont venus renforcer le CAB. Si le passage de Stan South, joker international, a été assez rapide, ceux de Daniel Brennan et Lucas Paulos ont été plus important. Le premier, arrivé en tant que joker médical de Cody Thomas, a eu son importance pour la profondeur de banc. Le deuxième, arrivé en tant que joker médical de Peet Marais, a été capital en deuxième ligne, devenant dans les derniers matchs le pendant à gauche de Mitch Lees. "On s'entend très bien" confie l'international argentin, "on est complémentaire". "Les joueurs et les entraîneurs me font confiance, donc je me sens bien" disait Lucas Paulos il y a quelques semaines. Peet Marais ayant pris sa retraite, le jeune international saura-t-il tirer son épingle du jeu ?

En revanche, Dan Malafosse ne prolongera pas. Alors qu'il alignait une troisième pige à Brive, il a emprunté une porte de sortie direction Montauban, en Pro D2. Badri Alkhazashvili, joker médical de Thomas Acquier en début de saison, quitte aussi le club.

Avec huit départs dans l'effectif pro, on compte seulement trois recrues : le deuxième ligne fidjien Tevita Ratuva, les demi-de-mêlée Paul Abadie et Enzo Sanga. L'argent sera le nerf de la guerre pour savoir si Lucas Paulos pourra prolonger ou si de nouvelles recrues pourront être officialisées d'ici la fin du mois.