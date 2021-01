CA Brive : un déplacement à Pau à prévoir le week-end du 23 janvier ?

Brive sera de retour au Hameau, stade que les Corréziens n'ont plus fréquenté depuis le 24 août 2019

Alors que la Coupe d'Europe est suspendue, ils étaient partis pour avoir deux semaines de repos, bien méritées après leur victoire au forceps contre Montpellier (23-22). Mais les valeureux guerriers gaillards risquent bien de devoir, à nouveau, repartir au front. Selon différentes sources, la Ligue Nationale de Rugby officialiserait très bientôt une nouvelle modification du calendrier du Top 14.

La Ligue en a discuté avec les présidents du Top 14 ce week-end. Le scénario envisagé serait de jouer ce week-end, en remplacement de la troisième journée de Coupe d'Europe, des matchs en retard, ce qui concernerait des concurrents direct pour le maintien comme Bayonne-Pau ou Montpellier-Castres. Brive n'ayant pas de matchs en retard à jouer, les Corréziens seraient exemptés de matchs ce week-end.

En revanche, pour la semaine suivante, la 19eme journée de Top 14 pourrait être avancée et repositionnée les 23 et 24 janvier. Ces rencontres étaient prévues le week-end du 20 mars, un week-end de doublon avec le dernier match du Tournoi des Six Nations. Dans ces cas-là, Brive devrait se déplacer à Pau. Une première depuis le 24 août 2019.

Les palois déjà prêts

Pour l'instant, cela reste des scénarios hypothétiques. La Ligue nationale de Rugby ne confirme rien pour le moment, car elle n'a pas toutes les cartes en mains. Il faut effectivement que l'EPCR, l'instance suprême qui organise les compétitions européennes, entérine la suspension des deux prochaines journées. Il faudra ensuite que les comité fédéraux valident les changements de calendrier.

Néanmoins, après la défaite contre Clermont, le président de la Section Paloise a déjà plus ou moins vendu la mèche. Bernard Pontneau, sur France Bleu Béarn Bigorre, a, en effet, expliqué que la situation n'était pas "difficile à déduire" : "ça sera pour un match face à un voisin proche qu'on n'a pas pu jouer, puis une deuxième journée qui s'enchaînera contre Brive". Une confrontation entre deux adversaires directs dans la lutte pour le maintien qui sera difficile pour les Brivistes comme pour les Palois. Reste à savoir si les Corréziens pourront réediter leurs belles performances acquises contre Castres et Montpellier. Le proverbe dit : "jamais deux sans trois".