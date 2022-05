CA Brive - Victor Lebas avant son dernier match au Stadium : "Un moment et des émotions particulières"

Son départ a été annoncé il y a quelques semaines. Victor Lebas ne sera plus Noir et Blanc la saison prochaine. Le corrézien rejoindra Oyonnax, une formation qui se bat encore pour monter en Top 14. Pour le joueur, ce match au Stadium sera bien le dernier, un "au revoir" qui survient néanmoins dans un contexte à fort enjeu. Entretien avec le joueur à quelques heures de l'annonce de la composition de l'équipe qui affrontera Toulouse samedi soir (21h05).

Ce dernier match au Stadium, vous l'attendiez ou vous le craigniez ?

On l'attend avec impatience. On ne le craint pas forcément puisque si on joue avec la peur au ventre, ben ce n'est pas facile. Mais, c'est sur que c'est un match particulier pour moi. Si j'ai la chance de jouer ce match là, ça sera vraiment mon dernier match au Stadium. Donc c'est sûr qu'il y aura beaucoup de pression et beaucoup d'émotions aussi. Personnellement, c'est un peu un match d'adieu au Stadium.

Vous vous rappelez de votre premier match au Stadium ?

Le premier match au Stadium, c'était un match amical, mais le premier match en pro au Stadium, ça doit être un match de Challenge européen contre Newcastle si mes souvenirs sont bons. Le Stadium, c'est un stade que j'ai connu depuis tout petit. Je suis allé voir l'équipe professionnelle jouer bien avant de commencer le rugby, donc c'est toujours des moments particuliers, avec plein d'émotions. Mais voilà, avant tout, il faut penser au match et faire le meilleur match possible pour essayer de gagner notre maintien de la meilleure des manières en battant Toulouse. Ensuite, on pourra profiter de ces bons moments avec le public et le Stadium.

"Le Stadium, je l'ai connu depuis petit"

En plus, ce sera un match à guichets fermés, à 21 heures 05. Un très bon moment pour jouer au rugby ?

Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir des matchs à guichets fermés jusqu'à présent au Stadium cette saison. Donc c'est vrai que ce sera un match très important pour nous, et qui va se passer, je l'espère, de la meilleure des manières.

Vous avez été en stade à Soustons, dans les Landes. Ca vous a permis de vous reconcentrer dans une sorte de bulle ?

Oui, après le match de Perpignan, on a eu quelques jours de repos pour pouvoir essayer de récupérer physiquement et mentalement. On s'est reconcentrés sur nous en partant en stage, pour se retrouver un peu, en dehors de Brive, pour resserrer les liens du groupe. J'espère que ça portera ses fruits et que ça va payer ce week-end. On va continuer à préparer ce match de la meilleure des manières en espérant la victoire au bout.

La victoire passera forcément par un gros engagement face à une équipe qui est, c'est un poncif, une bête blessée. Toulouse a subi une lourde défaite en Europe, mais c'est le Stade Toulousain, ça reste fascinant à jouer ce genre de matchs...

Ce sont toujours des matchs très difficiles à manœuvrer. Le Stade Toulousain est l'une des meilleures équipes françaises et d'Europe.Donc, il ne faut pas faire d'erreurs dans ces matchs-là et faire le match parfait. La moindre erreur peut nous coûter cher. A nous de mettre notre jeu en place, essayer de les mettre en difficulté et surtout avoir une défense de fer pour contrer les joueurs de talents qu'ils ont.

Est-ce que vous avez déjà en tête les émotions que vont vous procurer cette rencontre ?

J'ai déjà eu l'occasion d'avoir quelques émotions sur mon dernier derby, un que j'ai pu disputer au Stadium contre Clermont. J e savais que c'était le dernier à ce moment là. C'est vrai que c'était un petit peu particulier. Je sens que ça va être un peu la même émotion autour de ce match contre Toulouse, avec toute la famille et tous mes amis qui seront présents, je pense, dans les tribunes. Mais avant tout, il faut se concentrer sur le match et se concentrer sur ce qu'on a à faire : d'abord faire le boulot et la célébration viendra ensuite.