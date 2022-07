CA Brive : Xavier Ric, directeur général, tire le bilan de la saison et dresse les perspectives pour 2022/2023

Depuis quelques semaines, le CAB s'est activé en signant quelques joueurs et en réorganisant son staff. Mais quelle est la logique ? Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est la réponse des dirigeants du CAB aux supporters qui s'inquiètent du recrutement de cette année ? Xavier Ric, le directeur général du CA Brive, n'a éludé aucune question. Entretien

Vous avez mis un peu de temps à établir ce bilan. Quel est-il ?

Déjà, la première satisfaction, c'est de s'être maintenu en Top 14, malgré que ce soit arrivé à la dernière journée. Après, nous, les dirigeants, on est quand même déçu de cette saison parce qu'on avait des objectifs et des ambitions plus élevées. Et c'est vrai qu'à la fin, on arrive à se maintenir à la 12ᵉ place à la dernière journée. Donc pour nous, c'est une déception et c'est pour ça qu'on a pris le temps après le match au Stade Français de vraiment faire le bilan, de se réunir, de se poser tranquillement pour et collectivement tirer les enseignements et mettre en place des choses pour la saison à venir pour la saison 2022/2023.

Avez-vous esquissé ce qui n'a pas fonctionné ?

On sait qu'on a fait un bon début de saison. Après, on a été en difficulté en raison des blessures et des absences des internationaux. Après, on a eu ce bloc de trois matches importants à domicile ou on a gagné, puis fait match nul contre Montpellier. On a, à nouveau, basculé dans une dimension positive et après, c'est vrai qu'on a eu un gros trou d'air. On s'est un peu perdus et on a perdu notre identité, on a perdu nos valeurs. On a perdu aussi notre rugby, ce qui nous a amenés à ce dénouement lors de la dernière journée au Stade Français.

ll y a eu une remise en question un peu, c'est ça?

Oui, à tous les niveaux du club, je pense qu'il fallait se remettre en question. Il fallait prendre le temps aussi de se dire les choses. Il y a des choses positives, mais il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. Il faut qu'on soit plus exigeant, plus performant. Et donc c'est là dessus qu'on a pris le temps avec le staff de se dire les choses et de mettre en place un plan d'action pour la saison à venir.

Justement, le plan d'action s'est mis en place un peu sur ces dernières semaines. D'abord avec la question du staff. Il y a cette arrivée de Didier Faugeron, ancien coach qui fait son retour en tant que coordinateur sportif. Est-ce une remise en question de Jeremy Davidson?

Non, pas du tout. Ce n'est pas une remise en question de Jérémy Davidson. On voit que le rugby professionnel se structure et se professionnalise. On voit que dans tous les clubs, maintenant, il y a un référent sportif, un coordinateur sportif. Les missions de Didier sont très claires. Premièrement, sa première mission, sera d'être en charge de la cellule recrutement. Ça va être la personne qui va s'occuper du recrutement des pros du centre de formation en lien avec les staffs. Notamment, c'est lui qui va être en lien avec les agents et qui va s'occuper des premières négociations. Et puis, il est là aussi pour faire le lien entre l'équipe professionnelle, le centre de formation, pour qu'il y ait plus de communication. C'est un axe de progression aussi pour nous, la communication en interne. Et il faut vraiment qu'on ait une émergence aussi de jeunes joueurs dans l'équipe professionnelle. Il va être là pour pouvoir travailler au quotidien auprès du staff, de l'équipe professionnelle et de l'équipe espoirs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On parle du recrutement. Si on regarde comptablement, il y a huit arrivées contre treize départs. On se dit que ce n'est pas compensé automatiquement. Qu'est ce que votre avis là dessus ?

Je suis pas d'accord avec vous. Je veux dire oui, on a treize départs, mais sur les treize départs, il faut quand même analyser. Il y avait des joueurs qui avaient un très faible temps de jeu tout au long de la saison. Donc, quel est l'intérêt de garder des joueurs qui jouent ou pas? Est ce qu'il ne vaut pas mieux que ça soit des jeunes de notre centre de formation qui soient les ressources pour prendre ces postes là ?

Et surtout, on a voulu faire monter la qualité de notre effectif en ayant un recrutement plus ciblé. C'est notamment le cas de Marcel Van der Merwe. On connaît tous ses qualités en tant que pilier droit. C'est quelqu'un qui a une très grosse expérience et on en avait vraiment besoin. C'est une opportunité qu'on a su saisir. Pareil pour Abraham Papali'i qui nous rejoint avec ce profil qu'on perdait avec le départ de Sooty Fa'aso'o. C'est un joueur qui est très puissant. Sammy Arnold aussi, pareil, va aussi nous amener son expérience. Idem pour Rodrigo Bruni, c'est quand même un des meilleurs joueurs de Pro D2 et international argentin qui nous rejoint. Donc en terme de qualité, je pense que on en a pris des joueurs supérieurs aux joueurs qui partaient cette année.

Le mercato est-il terminé ?

Effectivement, ça s'arrêtait jeudi soir à 0 h. Est ce qu'il est terminé? On sait tous que dans le rugby professionnel, c'est jamais terminé...entre les joueurs supplémentaires, les jokers médicaux qu'on a le droit de prendre. Donc nous, on est toujours sur le qui-vive et ça va être la mission de Didier de commencer à cibler, regarder, voir selon nos besoins en cours de saison ceux que l'on pourra aller chercher.

Un mot sur le budget pour l'an prochain...est-il encore déterminé ? Vous avez vu que Bayonne a monté son budget à près de 20 millions d'euros....

Là dessus, je vais être très clair. On a réalisé notre recrutement et et notre budget 2022/2023 avec des choses que l'on maîtrise actuellement. On ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Il est sûr que nous, à date, on n'aura pas un budget à 20 millions. On sera peut être le plus petit budget du Top 14, mais voilà, on va se battre et on va exister dans ce championnat qui est de plus en plus relevé tous les ans.

A noter que la campagne de réabonnement du CA Brive débutera ce mardi dès 9 heures.