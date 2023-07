Top 14 : le Stade toulousain commencera la saison 2023-2024 à Bayonne

Comme on se retrouve ! Les joueurs du Stade Toulousain et les supporters des rouge et noir peuvent déjà se régaler des belles affiches à venir du Top 14 de rugby lors de la saison 2023-2024. Même si l'année sera placée sous le signe de la coupe du monde de rugby , rappelons que trois matchs de championnat auront bien lieu dès le mois d'aout.

ⓘ Publicité

L'Aviron pour commencer le championnat

Le club toulousain ira en déplacement à Bayonne pour affronter l'aviron le week-end du 19 aout. Premier rendez-vous à domicile le samedi 26 aout à Ernest-Wallon avec la réception de Montpellier, et déplacement le samedi 2 septembre chez le promu Oyonnax, dans l'Ain.

Après le Mondial, l'UBB !

Ensuite, longue pause et il faudra attendre la fin de la coupe du monde pour revoir le Top 14, avec un choc alléchant : Le Stade Toulousain recevra l'Union Bordeaux-Bègles le dimanche 29 octobre avec, on l'espère à ce moment-là des joueurs titrés dans les effectifs.

... Et La Rochelle à Noël

Notez aussi un rendez-vous à marquer dans vos agendas : le "boxing day", match événement pendant la trève des confiseurs. Le 30 décembre, le Stade toulousain retrouvera en déplacement son meilleur ennemi , La Rochelle, champion d'europe, mais finaliste malheureux du Top 14 contre... les toulousains en juin dernier !

Le calendrier 2023-2024 du champion en titre

Le calendrier complet de Top 14

loading