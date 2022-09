Calendrier, relégation : coup d'envoi de la saison de Top 14, avant le mondial de rugby en France

Place au spectacle ! Toujours aussi dense et ouvert, le Top 14 repart en fanfare ce week-end avec le déplacement du tenant du titre Montpellier chez le champion d'Europe La Rochelle et le choc du Sud-Ouest entre Bordeaux-Bègles et Toulouse. Les tout premiers points de la saison 2022-2023 seront toutefois marqués sous le toit de l'Arena, où le Racing 92 et Castres auront l'honneur de lancer les hostilités samedi, dès 15h00.

Une pré-coupe du monde

La saison 2022 / 2023 sera une année pré-coupe du monde (organisée en septembre 2023 en France). Après huit journées de championnats, la saison connaîtra une première interruption de trois semaines en novembre pour la tournée d'automne du XV de France, qui affrontera l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon). Puis quatre week-ends seront réservés à la coupe d’Europe, deux en décembre les 10 et 17, et deux en janvier, les 14 et 21.

Durant le tournoi des 6 nations, les Journées 17 et 19 seront jouées en doublon avec les rencontres de l’équipe de France. Cette année, les demi-finales du Top 14 se joueront en Espagne, sur la côte Basque, à San Sebastian.

Le maintien, un combat de haute lutte qui s'annonce cette saison en Top 14

Après un exercice 2021 / 2022 qui a vu Montpellier décrocher son 1er bouclier de Brennus de son histoire au détriment du Castres Olympique, la bataille pour la phase finale (les 6 meilleures équipes au classement) sera une nouvelle fois très intense. Entre les champions d’Europe Rochelais, le Stade Toulousain, le Racing 92, l’Union Bordeaux-Bègles, le Lou, Clermont ou bien Toulon, le combat sera ardu jusqu’à la dernière journée.

Comme les années précédentes, les 2 premières équipes au classement à l’issue des 26 journées du calendrier top 14 2022 / 2023 seront directement qualifiées pour les 1/2 finales, qui se disputeront à San Sebastian, en Espagne.

Si la course au top 6 s'annonce intense, celle pour le maintien promet d'être tout aussi relevée. Pau, le Stade Français, Brive, Perpignan, qui ont bataillé la saison dernière, pourraient remettre ça, avec Bayonne.

Le programme de cette première journée de Top 14