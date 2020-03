Candidat à la présidence de la FFR, Florian Grill suspend sa campagne

Opposé à Bernard Laporte pour la future présidence de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill suspend sa campagne en cette crise liée au coronavirus.

à lire aussi Élections à la FFR : Guy Novès soutient la liste Florian Grill

"Participer à l'effort collectif"

"Au regard de la crise du Coronavirus et de l’enjeu de santé publique qu’elle représente, le collectif Ovale Ensemble décide de suspendre sa campagne de terrain et les réunions physiques avec les clubs. De cette façon, il compte participer de façon responsable à l’effort collectif demandé par les pouvoirs publics et exigé par les circonstances et engage la famille du rugby à respecter les consignes", explique le collectif Ovale Ensemble dans un communiqué.

Etudier un éventuel report des élections

"Dans un second temps nous proposons, en concertation avec toutes les parties prenantes, d’étudier les conditions d’un report des élections afin de respecter le processus démocratique et le temps de campagne initialement prévu au code électoral. L’heure est aujourd’hui à la solidarité collective et le rugby se doit de s’y montrer exemplaire."