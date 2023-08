Canicule : à Capbreton, l'entrainement du XV de France ouvert au public est annulé

Le public ne pourra pas assister au dernier entrainement ouvert du XV de France en stage à Capbreton. Ce mercredi, les bleus de Fabien Galthié devaient ouvrir une dernière fois leur entrainement au public avant la coupe du monde. Mais après concertation ce lundi entre les autorités préfectorales et la Fédération Française de Rugby, il a été décidé d'annuler cet entrainement en raison des conditions climatiques.

Les Landes sont en alerte orange canicule et ce mercredi est la journée prévue la plus chaude. L'entrainement des bleus ouvert au public devait s'ouvrir à 13 h 30. À cette heure-là, les températures annoncées doivent dépasser les 36 degrés. Une décision pour la santé des joueurs et la santé des spectateurs.

2700 places devaient être mises en ligne ce lundi à 18 h 00. Il y aura forcément des déçus, car lors du dernier entrainement de ce type, les places gratuites avaient été retirées en seulement une minute.