Rugby : le CAP de Périgueux rajeunit une partie de son effectif

Les entraînements vont reprendre le 2 juillet prochain pour les rugbymens du CAP, seul club encore en Fédérale Une en Dordogne. Le club qui dispose d'un budget d'1,6 millions d'euros comme l'an dernier, a présenté son effectif ce vendredi 4 juin. 15 jeunes joueurs arrivent dans le groupe pour compenser 15 départs. Ces joueurs âgés entre 20 et 25 ans sont disponibles pour les entraînements, trois fois par semaine, le matin et le soir, c'est ce que souhaitait l'entraîneur. Didier Casadeï affirme que cela a compté dans le choix de recrutement.

Parmi ces jeunes joueurs, deux joueurs d'expérience recrutés à Trélissac : Florent Cazeaux buteur âgé de 39 ans, et le talonneur Baptiste Arvouet, 29 ans. Le CAP va jouer trois matches amicaux au mois d'août (le 13 août face à Niort, le 21 août contre Issoire et le 28 août contre Floirac), et va faire un stage (du 4 au 7 août à Souillac) avant une reprise probable de la saison le 19 septembre prochain.

15 arrivées dans le groupe :

Lucas Marijon, talonneur arrive de Dijon

Batpiste Arvouet, talonneur arrive de Trélissac

Maxime Lancon, talonneur arrive des espoirs de l'UBB (Union Bordeaux Bègles)

Marvin Pivert, première ligne arrive de la Rochelle

Mike Tapili, deuxième ligne arrive d'Espagne, d'Alcobendas

Huggo Clinquart, troisième ligne arrive de Cahors

Théo Dischant, demi de mêlée arrive d'Arpajon

Florent Cazeaux, demi d'ouverture arrive de Trélissac

Yann Caillat, demi d'ouverture arrive de Chambéry

Théo Blanc, demi de mêlée arrive de Brive

Ugo Delorme, centre arrive lui aussi de Brive

Cyril Couturie, centre, arrive de Limoges

Clément Cavalière, ailier arrive de Limoges

Eric Escudie, arrière, arrive de Tulle

Benjamin Yarde, ailier/arrière arrive de Brive

Le CAP affiche l'ambition de monter en Nationale 2, la nouvelle division de 24 clubs qui sera créée dans deux ans par la fédération entre la fédérale et la Pro D2.

15 joueurs quittent le club de Périgueux :

Matthieu Dorotte, Youcef Azri, Mehdi El Mouni, Corentin Desmloulin, Paulin Mas, Lucas Larre-Larrouy, Florent Revert, Mathieu Sempey, Pablo Parlatore, Gaeton Chapon, Leone Ravuetaki, Patemeo Kocoturaga, Maxence Dessousdeix, Cedrin Sucharaud, Thibault Teychenne et Thomas Vergnaud qui devient entraîneur des espoirs.