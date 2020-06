Capelli l'ancien international U20 signe au MHR

Mickaël Capelli signe un contrat de trois ans avec le club de rugby de Montpellier. Le seconde ligne âgé de 23 ans ancien international U20, passé par le pôle de Marcoussis, évoluait depuis six ans à Grenoble, dont il avait intégré le centre de formation.

RUGBY A XV / XV DE FRANCE U20 VS ECOSSE U20 (Mickaël Capelli)

Le seconde ligne de Grenoble (Pro D2) Mickaël Capelli a signé un contrat d'une durée de trois ans à Montpellier. Agé de 23 ans (1,98 m, 126 kg) , il a été libéré de sa dernière année de contrat par le club isérois, dont l'espoir de remontée en Top 14 a été suspendu par l'arrêt des championnats et le gel des promotions et relégations. Cet ancien international U20, passé par le pôle de Marcoussis, évolue depuis six ans à Grenoble, dont il avait intégré le centre de formation.

Capelli est un jeune joueur qui complètera une seconde ligne composée d'éléments chevronnés comme l'international Paul Willemse, Jacques Du Plessis, Nicolaas van Rensburg ou le néo-Montpelliérain Florian Verhaeghe, qui arrive de Toulouse.

"Avec le nombre de matchs que nous avons à disputer tout au long de la saison, en plus du XV de France qui désormais fait partie des impondérables pour nous, il nous fallait nous renforcer à ce poste de deuxième ligne, afin de caler la mêlée et avoir un pack fort et dominant. Il va nous permettre d'enrichir le groupe pour pouvoir atteindre les meilleures performances possibles" estime le manager sportif Xavier Garbajosa.

Capelli est la 9e recrue de Montpellier, qui a terminé à la 8e place d'une saison 2019-20 stoppée par la pandémie de Covid-19.