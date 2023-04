Capuozzo et Guitoune de retour à l'entraînement avec le Stade Toulousain

Sofiane Guitoune et Ange Capuozzo ont fait leur retour à l'entraînement du côté d'Ernest-Wallon. Le premier, blessé au mollet à Castres le 25 mars, est opérationnel. Tout comme l'international italien, touché à l'épaule pendant le Tournoi des Six Nations. L'ancien Grenoblois revient après six semaines d'absence. Deux retours importants alors que Toulouse va sans doute devoir gérer son effectif ces deux prochains weekend (réception de Lyon et déplacement à Paris) avant la demi-finale de Champions Cup à Dublin face au Leinster le 29 avril.

Montanier et Ibanez en visite

Il y avait des têtes connues ce mardi après-midi à l'entraînement des Rouge et Noir. Le coach du TFC Philippe Montanier ainsi que Raphaël Ibanez étaient présents.