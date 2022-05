Carcassonne en phases finales de Pro D2 : "une véritable fête pour la ville", se réjouit l'adjoint aux sports

Yazid Laredj n'a pas caché sa fierté ce jeudi 19 mai sur France Bleu Occitanie. Invité de la matinale, l'adjoint au maire en charge des sports a détaille le programme des festivités, alors que l'USC en est phase finale de Pro D2. Un dynamisme de la ville aussi porté par le club de rugby à XIII, qui lui est en finale du championnat dimanche contre Limoux. Et puis le Tour de France, qui s'arrêtera de nouveau dans la ville en juillet.

Carcassonne mérite ses phases finales de Pro D2 ?

Oui, c'est vrai, c'est mérité. Vraiment. Ils l'avaient annoncé en début de saison et ils ont réussi à la faire. Donc c'est magnifique pour la ville et c'est vraiment une grande fierté.

L'US Carcassonne travaille depuis des années pour arriver à ce niveau là...

C'est un travail de longue haleine avec Christian Labit, aux manettes depuis douze ans, qui est arrivé petit à petit à gravir les marches et à remonter. Tout ça est arrivé enfin au bout de douze ans, ces phases finales et ce barrage que nous allons vivre ce soir.

Le match est à Nevers, mais il y a quand même une fête à Carcassonne ?

Juste à côté du stade Albert Domec, le stade mythique de la ville. Il y a deux écrans géants avec un énorme repas organisé par les partenaires et par l'association. Et en même temps, il y aura des bandas. Une véritable fête ce soir pour la ville. Parce que Nevers, c'est quasiment six ou sept heures de route de Carcassonne, et c'est un peu compliqué pour tout le monde, en semaine, d'y aller. Donc on va essayer de faire vivre au mieux cet événement pour tous les Carcassonnais, en collaboration avec le club.

Vous pensez qu'il y aura combien de personnes devant ces écrans ce soir à Carcassonne ?

On espère 1.000 à 2.000 personnes sur site. Après, il y a plein de petits bars et d'endroits où il y aura les retransmissions des matchs. Donc je pense que la ville ce soir va vivre aux couleurs jaune et noir.

Carcassonne, c'est aussi le plus petit budget de Pro D2. La fierté, elle vient de là aussi d'arriver à ces barrages avec ce budget là ?

C'est vrai, on est le petit Poucet. Ça fait plaisir. En Coupe de France de football, on se réjouit car le Petit Poucet arrive à jouer contre une équipe de première division, et à la battre. Nous aussi, on est le petit poucet de cette Pro D2 et on espère ce soir réaliser un exploit contre l'un des plus gros budgets de ce championnat de Pro D2 et peut être réussir à se qualifier pour cette demi-finale. Donc effectivement, c'est une fierté aussi d'avoir un petit budget et d'arriver à ce niveau là.

Il n'y a pas que le rugby à XV à Carcassonne. Il y a aussi le club de rugby à XIII qui est en finale du championnat de France, dimanche contre Limoux. Le rugby vous aide à faire rayonner la ville, au-delà de la région ?

Tout à fait. C'est un véritable coup de projecteur avec ces deux équipes qui arrivent à être sur le devant de la scène. Dans une ville, Carcassonne, qu'on associe traditionnellement à l'Histoire et à la culture. Et c'est vrai que là, avec ce coup de projecteur sportif, on arrive à amener d'autres choses et à montrer qu'on a une ville dynamique et jeune. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir de notre cité.

Dans le budget de la ville, le sport représente quelle part ?

Sur 2022, le maire a choisi des investissements sportifs, et on a 4 millions d'euros sur 12 millions cette année qui seront investis dans le sport. Aussi bien pour la réfection du stade, mais pour toutes les structures autour ainsi que la réfection de nos gymnases. C'est vrai qu'on a le label ville active et sportive, et on a essayé de le développer. Au delà du tourisme qu'on a, d'affaires ou culturel, on veut aussi associer le tourisme sportif à notre ville.

Vous pensez que les touristes de la cité médiévale viendront aussi à Carcassonne pour le rugby ?

On espère. On a un aéroport, on est au cœur de l'Occitanie, on est vraiment bien placé, on a des bons résultats au niveau sportif donc on espère aussi que ça va amener ce petit plus qui va nous permettre de changer d'échelon et de grimper avec les villes sportives comme on connaît aujourd'hui.

Vous allez aussi être gâté par le Tour de France de retour pour la deuxième année consécutive. Les hôtels sont déjà pleins ?

On a trois jours : le 17, 18 et 19 juillet à Carcassonne. Arrivée, jour de repos et départ d'étape. Effectivement, tous les hôtels sont pleins. Les gîtes sont pleins aussi, et chaque année ou nous arrivons à accueillir cette épreuve magnifique. Il y a un véritable travail qui se fait autour avec notre office du tourisme et les clubs hôteliers, pour que justement on arrive à remplir tout ça sur les trois jours. Par exemple, le Tour de France, c'est 2.500 nuitées rien que pour l'organisation et les coureurs au Tour, puis on aussi les touristes qui viennent pour le 14 juillet avec le feu d'artifice. Donc on va avoir une semaine magnifique.

Je reviens au rugby : l'an prochain, c'est la coupe du monde. Est-ce que vous serez camp de base pour une sélection nationale ?

On fait tout pour, on fait les investissements pour eux et on aura les résultats à la rentrée de septembre. Peut être qu'on aura une sélection qui mettra son camp de base chez nous. On l'espère. C'est vraiment un des buts sur lequel on a travaillé depuis le début de ce mandat.