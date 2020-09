Carcassonne - USAP (23-26) : Le sans faute de Ben Volavola

L'USAP a été poussive et les statistiques du match feraient presque relever du miracle la victoire catalane à Carcassonne. Non pas que l'USAP a volé sa victoire, loin de là, mais les Catalans ont été ultra dominés en touche et en mêlée. Ils étaient menés 15 à 00 à la 30e minute de jeu. L'USAP a su trouver les ressources nécessaires pour l'emporter et n'a surtout pas pêché dans l'engagement et dans l'état d'esprit. Elle a eu la réussite nécessaire pour décrocher ce premier succès précieux hors de ses bases.

Pour la première fois, la recrue Ben Volavola jouait au centre. L'ex Racingman a fait du bien et ses stats à lui, justement, arriveraient à expliquer la victoire catalane : 21 points sur les 26, un essai et un six sur six au pied. En toute discrétion dans son style qui semble caractéristique, Ben Volavola est venu commenter la prestation de l'USAP à l'issue du match : "Très très heureux de la victoire aujourd'hui dans des conditions difficiles. Carcassonne a bien joué, on a fait face à une équipe forte aujourd'hui donc on est heureux de rentrer à la maison avec la victoire.

De jouer au centre, ça ne me pose pas de problème, je suis juste là pour apporter le meilleur à l'équipe, que je joue 13 ou ailleurs. Je suis très heureux de mon 100% aujourd'hui et surtout très heureux de notre prestation, on a fait de notre mieux derrière nos avants qui ont livré un gros match."

"On le fera peut-être sauter en touche", ironise Patrick Arlettaz

La bonne prestation de Ben Volavola reste la bonne nouvelle du jour pour l'USAP, d'autant plus que Matteo Rodor à l'ouverture s'est de nouveau montré à son avantage. L'entraîneur Patrick Arlettaz, moins discret et moins sur la retenue, ce qui est aussi son style caractéristique, a commenté la prestation de son nouveau joueur : "c'est un très bon joueur donc il est très bon. Il est très bon en 10, très bon en 13, très bon en 15 et peut-être on le mettra pilier droit ou on le fera sauter en touche, on aurait peut-être dû faire ça aujourd'hui. Il est très très bon et c'est surtout un très très très très bon mec. C'est un grand professionnel qui aime le rugby donc il a toujours la banane, tout en étant sérieux, il est juste content d'être où il est et de faire le sport qu'il aime et ça, ça n'a pas de prix. Mattéo (Rodor) aussi a été très bon en 10 mais ça, j'espère que vous ne l'avez pas découvert aujourd'hui."

Reste à Ben Volavola de confirmer car bien sûr l'USAP a besoin d'un joueur de cette classe à son meilleur niveau pour pouvoir jouer le haut de tableau. Cette victoire à Carcassonne permet en tout cas à l'USAP de lancer sa saison, de ne pas se faire distancer. Pour le reste, il y a encore du boulot, mais ça, l'USAP ne l'a pas découvert ce dimanche contre le vent audois.