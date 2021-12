Champions Cup : le Stade Toulousain aligne du costaud à Cardiff, Marchand de retour

Le Stade Toulousain est à Cardiff ce samedi (14 heures) pour le premier rendez-vous européen de la saison. Face à une équipe remodelée car fortement touchée par le Covid, le staff des Rouge et Noir a décidé d'aligner la meilleure équipe possible.

Antoine Dupont et les Toulousains visent une sixième étoile.

Le Stade Toulousain remet son titre de champion d'Europe en jeu. Premier match de Champions Cup ce samedi à Cardiff pour Toulouse qui aligne ses cadres face à une équipe de Cardiff remaniée.

Julien Marchand de retour

Le Stade Toulousain aligne sa meilleure équipe possible pour ce déplacement avec Baille, Mauvaka et Faumuina en première ligne. Notons aussi le retour de blessure de Julien Marchand qui sera sur le banc à Cardiff.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Romain Ntamack "a beaucoup d'ambition" avant les débuts en Champions Cup du Stade Toulousain

Cardiff diminué

Cardiff doit faire sans une vingtaine de joueurs qui sont placés à l'isolement en Angleterre après leur retour d'Afrique du Sud mais pas question de les sous-estimer dit le troisième ligne Anthony Jelonch : "On se concentre sur nous, eux ont leurs problèmes en interne. Dans le groupe, personne n'abord ce match facile. On sait très bien qu'ils auront une équipe compétitive, il y aura des internationaux. Ils auront à cœur de faire un gros match."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Conserver son titre, Toulouse ne l'a jamais fait

Le Stade Toulousain, club le plus titré d'Europe, n'a jamais réussi à conserver son titre d'une année à l'autre. Mais aimerait bien que cela change : "Les équipes qui ont excellé dans la compétition ont eu tendance à enchaîner les performances. Il y a la période du Munster, du Leinster, de Toulon, des Saracens... Mais pas Toulouse même s'il y a eu trois finale en 2003, 2004 et 2005. _C'est difficile de rééditer cette performance tant le format est différent de notre quotidien. C'est une statistique qui me servira pour titiller l'égo de mes joueurs_", dit le manager Ugo Mola.