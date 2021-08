Carla Neisen, vice-championne olympique de rugby à 7 : "Nous avions des cœurs dans les yeux"

Le 31 juillet, les joueuses de l'équipe de France de rugby à 7 se sont inclinées (26-12) en finale des Jeux olympiques face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleues terminent les JO avec une médaille d'argent bien méritée.

Commençons par la fin... Comment s'est passé le retour ?

Nous sommes bien rentrées, nous sommes arrivées lundi à 4h du matin à l'aéroport. Nous sommes directement allées à Marcoussis pour décharger les valises avant de partir l'après-midi au Trocadéro.

En rentrant à Marcoussis, les filles du XV vous ont fait une haie d'honneur...

Exactement. Nous savions qu'elles étaient en stage, en revanche on ne savait pas du tout qu'elles seraient là pour nous accueillir. Cela nous a fait énormément plaisir. En même temps, il y avait aussi des élus, dont Serge Simon. C'était vraiment chouette.

En partant aux Jeux olympiques, vous espériez ramener cette médaille?

Oui, c'était notre objectif, même si on s'est qualifié au dernier moment, environ un mois avant les Jeux. Nous avions travaillé toute la saison et même depuis quelques années maintenant pour obtenir un résultat. Nous y allions vraiment avec des objectifs de médailles. Nous avions clairement travaillé pour et et aujourd'hui, on peut voir que ça a payé.

Et c'est vraiment le travail d'un groupe, même si certaines filles n'étaient pas là... Au final elles étaient quand-même un peu avec nous, dans l'ombre. C'est aussi grâce à elles que la performance a pu être au rendez-vous.

Est-ce qu'on prépare les Jeux Olympiques différemment des étapes du circuit à 7 ?

Non, c'est un peu pareil... La seule différence, c'est que pour se préparer à Tokyo, à la chaleur et l'humidité, nous nous sommes entraînées dans une salle spéciale qui reproduisait les mêmes conditions. À Tokyo c'était vraiment chaud et humide, et nous l'avons ressenti sur le terrain. Ensuite, les entraînements étaient axé sur les équipes qu'on allait rencontrer. En dehors de ça, notre méthode de travail, d'entraînement n'ont pas changé par rapport à ce qu'on faisait d'habitude.

Une fois que le tournoi commence, comment cela se passe-t-il? Un peu comme les tournois habituels ?

Oui, exactement. Avec le Covid, nous étions dans une bulle, malheureusement sans spectateurs. C'était assez particulier... Nous avions deux matchs par jour avec un intervalle entre les deux matchs de 7 ou 8 heures. Cela ressemblait à la configuration que nous avions déjà connu cette année, ça n'a pas changé nos habitudes.

Vous jouez contre la Grande-Bretagne en demi-finale. C'était quand même une équipe assez solide. Et il y avait un enjeu particulier, c'était les les Anglaises...

Honnêtement, ce match était le plus important de notre week-end, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que les Anglaises nous avaient soufflé la qualification à Kazan l'année d'avant, et que ce soit à 15 ou à 7 c'est un peu notre chat noir. Le fait que ça tourne en notre faveur et que nous ayons a fait le match que nous devions faire, forcément, c'est une performance et nous en étions très contentes. Ça peut se jouer à rien...

D'ailleurs, à la fin du match, ça se joue dans un mouchoir de poche, nous pouvons encaisser un essai, mais nous n'avons rien lâché, jusqu'au bout. Et à la fin, c'est gagné.

Ensuite vous jouez la Nouvelle-Zélande. Là, c'était un peu plus compliqué. Sans tout remettre sur le dos de l'arbitre, il y a eu des décisions qui n'ont pas été faciles à comprendre. Est ce que vous l'avez senti aussi ?

Honnêtement, les Blacks restent une très grosse équipe. Si elles ont la médaille d'or, je pense que c'est avant tout parce que c'est une belle équipe, qui est depuis longtemps sur le circuit du rugby à 7, avec des résultats. Donc forcément, nous nous attendions à un gros match pour cette finale... Après, en parlant de l'arbitrage, certes, il y a eu des décisions pas forcément en notre faveur à des moments clés du match. Mais malheureusement, il faut faire avec.

Nous avons donc fait avec, nous n'avions pas le choix... Mais par rapport à la finale de la Coupe du monde 2018 à San Francisco, où je pense que nous n'étions clairement pas invitées, celle de Tokyo était plus disputée. Quand nous nous retrouvons à 19 - 12, on se dit "il y a peut être des chances de notre côté." Peu à peu, nous arrivons à faire douter ces équipes-là. Malheureusement, elles étaient tout de même plus fortes alors il faudra travailler encore plus pour les battre à l'avenir. Mais c'est quand même une médaille d'argent et je pense que ça reste une belle performance.

En dehors de la performance sportive, comment était la vie au village Olympique ?

Nous sommes arrivées le lundi, trois jours avant la compétition. Nous avons pris nos quartiers dans des appartements combinés avec tous les Français et d'autres nations comme la Jamaïque et la Suisse, notamment. Il y a toutes les équipes, tous les sports... On croise énormément d'athlètes, au repas ou dans le village en se promenant... C'est ça la vie du village, c'est énorme de voir tous les athlètes ! La différence de gabarit par exemple, surtout les joueurs et joueuses de basket... C'est vraiment fou!

Comment se passaient les contrôles sanitaires, vous aviez le droit de communiquer avec les autres athlètes ?

Il y avait juste le port du masque qui était obligatoire, mais vraiment très strict. Il fallait faire attention entre les nations, mais ce n'est pas ça qui a empêché de prendre des photos avec les autres athlètes, d'échanger les pin's,... Il fallait aussi porter des gants quand nous allions manger.

Vous avez pris des photos avec d'autres athlètes ?

Non personne, je n'ai pas osé...

Même quand on fait les Jeux olympiques, on peut quand même être timide vis-à-vis des autres athlètes ?

Exactement ! (rires)

Vous avez ramené une ou deux anecdotes de Tokyo ? Qu'est ce qui vous a marqué ?

Je pense à la remise des médailles. C'était vraiment un moment fort. C'était plein d'émotions ... J'ai envie de dire que nous avions des cœurs dans les yeux. C'était un super moment.