Carton plein pour Cheslin Kolbe et le Stade Toulousain à la Nuit du Rugby !

L'arrière Rouge et Noir a remporté les trois trophées les plus prestigieux de la Nuit du Rugby, ce lundi 25 novembre à l'Oympia, notamment celui de meilleur joueur de TOP 14. Le Stade Toulousain à l'honneur.

Toulouse - France

Et de cinq ! Cinq titres remportés par le Stade Toulousain ce lundi 25 novembre à la Nuit du Rugby, orchestrée par la chaîne Canal +, diffuseur du TOP14. Pour résumer, à Toulouse on a le meilleur joueur du championnat, le meilleur staff et on plante les plus beaux essais.

Sans surprise, c'est la pépite sud-africaine Cheslin Kolbe qui a raflé la mise avec 3 trophées (un record en 16 éditions de la Nuit du Rugby) :

Meilleur joueur de TOP 14 de la saison 2018/2019

de la saison 2018/2019 Meilleur joueur de TOP 14 à la Coupe du monde.

Le plus bel essai de la saison 2018/2019 lors du match Stade Toulousain-Pau (83-6), le 4 mai dernier lors de la 24ème journée de Top 14.

Le coach Ugo Mola et ses adjoints élus meilleur staff de TOP 14 devant Lyon et Clermont

Le troisième ligne néo-zélandais Jerome Kaino a lui remporté le prix du geste Fair-Play, en permettant à Julien Marchand, blessé lors de la finale face à Clermont en juin dernier, de soulever le Brennus pour fêter le titre.