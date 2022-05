Castres en phase finale du Top 14 de Rugby : la citée tarnaise déjà en mode Brennus

Le Castres Olympique est-il favori pour décrocher le bouclier de Brennus en fin de saison ? Vainqueur de Perpignan dimanche soir, le CO a assuré sa place en phase finale du top 14. Les Tarnais pourraient même se qualifier directement pour les demi-finales à Nice en fonction des résultats de la dernière journée dans 10 jours. Avec 15 victoires, le CO réalise une très belle saison et pourrait bien créer la surprise. Et Castres avance sans bruit, avec plusieurs ingrédients qui expliquent cela. Il y a d’abord la citadelle imprenable : le stade Pierre Fabre ou le CO y est invaincu depuis un an et demi. 21 matches sans défaite.

Moins d'internationaux

Et puis Castres envoie moins d'internationaux en sélection que certaines équipes comme La Rochelle, Bordeaux ou Toulouse. Il n’y a donc pas eu de trou d'air dans la saison. Et le staff a su gérer l’effectif parfaitement avec de la rotation. Par exemple chez les demis de mêlée : trois numéro 9 qui se partagent le même temps de jeu ou presque. Enfin en cette fin de saison, il reste un élément clé pour expliquer les performances de Castres : un calendrier allégé par rapport aux concurrents qui ont été plus loin dans les compétitions européennes.

Une vraie équipe soudée

Julien Joligard président d'honneur du groupe de supporters Puissance Castres croit au Brennus tout le temps... mais cette année plus que jamais. "Pierre-Henry Broncan a fait un gros travail. Il a remis l’équipe sur pied.. Il a surtout réussi recréé une équipe, très soudée, très motivée." Et il raconte que lors du dernier match, après la victoire face Perpignan, il y avait une très grosse ambiance au stade. "Il y a quelques chose qui s’est passé, une étincelle qui nous a fait comprendre que nous pouvons aller jusqu’au bout."

Alors, la ville de Castres commence à se parer de bleu et blanc. Dans tous les commerces les drapeaux sont de sortie. Et de grande lettres CO s'affichent sur les vitrines un peu partout. Tout le monde commence à ne parler que du Brennus.

Castres tentera d'aller chercher sa place directe pour les demi-finales dimanche 4 juin sur la pelouse de Pau.