Castres : l'Argentin (et chambreur) Mauricio Reggiardo va regarder le match France-Argentine avec ses joueurs

Castres, France

Le groupe castrais a rendez-vous un peu plus tôt que prévu pour voir le match des Bleus ce samedi. France-Argentine, qui ouvrira la Coupe du Monde du XV de France.

Julien Dumora : "Mauricio est très chambreur"

L'arrière du CO, Julien Dumora prévient : "Gare au perdant parce que ça va chambrer. _Mauricio est très chambreur_. La semaine dernière il y a eu France-Argentine au basket. Il a passé la journée à nous demander le score. Cette fois-ci, j'espère que ce sera à notre tour de lui demander le score."

Une pensée pour Urdapilleta

Si la majeure partie du groupe va soutenir les Bleus, tout le monde surveillera de près l'ouvreur Benjamin Urdapilleta, qui dispute sa première Coupe du Monde avec les Pumas. "On a notre coeur qui est à fond pour l'équipe de France mais on a une grosse pensée pour Benja. On espère qu'il fera une bonne rentrée mais sans faire gagner son équipe. Je l'ai chaque semaine par message. Il avait un peu de stress, il ne savait si il partait, si il partait pas. Il a su saisir sa chance sur les matches de préparation. On est tous fiers qu'il fasse partie de cette aventure", ajoute Dumora.