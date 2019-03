Castres Olympique : Spedding et Kotze de retour, Dumora à l'ouverture

Castres, France

Qui va poursuivre sa belle dynamique ? Lyon, troisième et invaincu à domicile en championnat, vient de signer cinq victoires de rang en Top 14. Castres vient d'enchaîner quatre succès et a recollé à un point de la sixième place.

Christophe Urios : "Si on n'est pas déterminé, on prendra une rouste"

"Si on est dans le match, si on est capable de rivaliser avec eux physiquement, si on est capable de rivaliser sur le jeu au pied, si on est capable d'avoir des ballons rapides parce qu'ils mettent beaucoup de pression au sol, on sera dans le match. Au contraire, si on n'est pas capable de rebondir, d'être déterminé pour faire le meilleur match possible, on prendra une rouste comme les autres" a lâché le coach castrais lors du point presse d'avant-match.

Pour ce déplacement à Lyon, le manager du CO est privé de Capo Ortega (hernie discale). Jody Jenneker (genou), Martin Laveau (béquille) et Ludovic Radosavljevic (élongation) sont aussi absents. Ces trois-là postuleront pour la réception de Perpignan le 16 mars. Julien Dumora démarrera à l'ouverture, Scott Spedding fait son retour à l'arrière. Urdapilleta est sur le banc.

Les compos