Castres Olympique - Benjamin Lapeyre : "Je retourne chez papa et maman"

"Je vais retourner habiter chez papa, maman à Laguarrigue ça fait bizarre. C'est rigolo." Benjamin Lapeyre, 32 ans, a le sourire. Il va reporter un maillot qu'il connait bien.

Benjamin Lapeyre : "Retrouver ce logo sur la poitrine ? Un honneur"

A 32 ans, Benjamin Lapeyre va poser ses valises pour au moins quatre mois. "Je suis né ici, je suis un enfant de Castres. J'ai commencé ma formation au CO à l'âge de quatre ans, je suis parti à 20 ans. J'ai eu plusieurs années ce logo sur la poitrine. Le retrouver aujourd'hui c'est un honneur. Je me souvient de deux demi-finales en Cadets. J'ai gardé des copains de cette époque-là. Ugo Mola m'avait ensuite lancé en équipe première."

Après des expériences à Albi, à Toulon, au Racing,à La Rochelle, Brive et Béziers revient donc à Castres "sans pression. Le président m'a appelé, il cherchait un joker pour remplacer Taylor Paris et Filipo Nakosi. Cela s'est fait rapidement. Ils m'ont contacté le weekend et le jeudi j'étais à l'entraînement. C'est une réelle opportunité de remettre le pied à l'étrier. Je ne veux pas me mettre plus de pression que ça. Je vais savourer ça, avec le plus de plaisir possible. Je vais juste essayer d'être efficace.

Des copains dans l'équipe

Benjamin Lapeyre retrouve des têtes connues au sein du groupe entraîné par Mauricio Reggiardo. "J'ai joué par exemple avec Camille Gérondeau au Racing, Julien Dumora à Toulon... J'ai toute la famille, tous mes amis ici. Je vais de nouveau habiter chez mes parents. Comme logiquement je reste seulement pour quatre mois, je ne vais pas prendre un appartement tout seul donc je vais habiter chez papa, maman."