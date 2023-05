Castres Olympique : Benjamin Urdapilleta a fait ses adieux au public dimanche soir

Pour l'ultime journée de la saison régulière de Top 14, Benjamin Urdapilleta a fait ses adieux au Castres Olympique ce dimanche, sur une victoire face à l'USAP (26-16). L'ouvreur argentin jouait pour la dernière fois au stade Pierre Fabre avec le club castrais qu'il avait rejoint en 2015. Pour sa dernière, il a été impeccable et même clinique, inscrivant 16 des 26 points de son équipe, avec 100% de réussite face aux perches. Il est aussi à l'origine d'une passe magnifique de l'extérieur du pied gauche pour Antoine Zeghdar sur le dernier essai du CO.

ⓘ Publicité

"Je n'ai pas dormi de la nuit"

"Ce n'était pas un match comme les autres pour moi, cette dernière fois à Pierre-Fabre. Je croyais que ça allait être plus facile, mais je n'ai pas dormi la nuit avant le match, j'ai été nerveux toute la journée, je pensais à des choses vécues ici et j'avais envie de pleurer", a-t-il raconté en conférence de presse d'après match. Après, j'ai chassé toutes les émotions et je me suis concentré sur le match. Je voulais bien finir et l'objectif, c'était de faire 100% (au pied). À la fin, je voulais vraiment marquer la pénalité, car je savais que j'allais sortir et je ne voulais pas finir sur un échec."

L'ouvreur international argentin a été très touché par l'ovation du public castrais : "C'était incroyable, je n'aurais jamais imaginé vivre de tels moments. C'est encore mieux que tout ce dont j'avais rêvé. Je suis arrivé, j'étais un inconnu et partir comme ça, c'est tellement fort. Castres, c'est vraiment un club à part, une vraie famille et j'ai joué dans une équipe de vrais copains. Le CO, c'est humain et je suis content d'avoir fait partie de cette famille".

Benjamin Urdapilleta jouera à Clermont la saison prochaine ou il va retrouver Christophe Urios, l'entraîneur avec qui il a été champion de France avec Castres en 2018 et qu'il avait déjà côtoyé à Oyonnax.