Castres Olympique - Christophe Urios : "Pas d'affect" avant d'affronter l'UBB

Castres, France

Éjecté du Top 6 après la défaite surprise contre Agen il y a trois semaines, le CO n'a plus le droit à l'erreur à la maison. Surtout que derrière, il faudra se déplacer à deux reprises (La Rochelle puis Grenoble début janvier). Castres pointe une unité derrière son adversaire du weekend.

Christophe Urios : "Agen ? Une grosse connerie qu'on va traîner longtemps"

Le Castres Olympique, veut enchaîner après la victoire face au Munster et oublier le revers contre Agen : "On fait une grosse connerie contre Agen. On va la traîner longtemps. Il faut l'assumer mais passer à autre chose. On a eu du mal à le faire en Irlande, on a retrouvé notre état d'esprit sur le deuxième match du Munster", avance Christophe Urios, manager du CO qui rejoindra la Gironde pour quatre ans à partir du 1er juillet.

Castres, battu deux fois à domicile, a du mal à imposer son jeu à Pierre-Fabre : "On attend ce match de Bordeaux avec beaucoup d'ambition parce qu'à part Pau, chez nous on est toujours sortis frustrés ou déçus de nos matches. On n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut. Les équipes viennent chez nous avec de l'ambition. On a ouvert une porte contre Agen, tout le monde va se dire que c'est facile de gagner à Castres. Les adversaires viennent avec de l'ambition, ne prennent pas de risque, nous laissent faire et comme on n'est pas très bien dans notre rugby on a du mal quoi. Ce groupe a quand même montré beaucoup de caractère par le passé. Je sens que ça va venir. Je sens qu'on est dans une démarche différente là."

"Je ne connais personne à Bordeaux"

Christophe Urios va affronter son futur club. Mais pour l'instant, pas de cadeau : "Je n'y pense pas du tout. On a tellement besoin de gagner ce match en plus, c'est un concurrent direct. A Bordeaux je ne connais personne à part le président. Je n'ai pas d'affect. J'ai suffisamment de boulot. Je m'occupe de moi, pas des autres."

Chez les joueurs, on évacue aussi, à l'image du capitaine castrais Mathieu Babillot : "On n'a pas le temps de s'attarder sur ça. Christophe a fait son choix, on le respecte, mais il est à 200% avec nous." Robert Ebersohn enchaîne : "On ne le sent pas dans le groupe que Christophe a signé ailleurs. Il est investi à fond, il va aller au bout. C'est un homme qui fait ce qu'il dit."

Castres-UBB, match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 16h20 ce dimanche.