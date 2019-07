Castres Olympique - Julien Caminati : "Me canaliser et fermer ma gueule"

Castres, France

Cinq petits matches disputés la saison dernière pour deux titularisations. Julien Caminati, victime d'une fracture du scaphoïde (main) a vécu une saison quasi blanche. Pour sa cinquième saison dans le Tarn, il veut changer de comportement.

"Dans la vie, on a que ce qu'on mérite. J'ai fait de la merde, j'ai récolté de la merde. Cette année, j'espère faire les choses correctement. Mes objectifs ça va être d'apprendre à me canaliser et fermer ma gueule. Quand tu sors d'une saison blanche, il faut se taire. Et prouver sur le terrain", explique Caminati.

L'arrivée d'un nouveau staff, emmené par Mauricio Reggiardo, va aussi donner un nouvel élan : "Les cartes vont être redistribuées. On va tous partir sur la même ligne. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut travailler."

Le Castres Olympique a deux matches amicaux de prévus au mois d'août : contre Mont-de-Marsan et Bristol les 8 et 15 août.