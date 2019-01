Castres Olympique : Julien Dumora "opérationnel" pour le match de Clermont

Castres, France

Julien Dumora, blessé contre Exeter à la fin du mois d'octobre en Champions Cup, est de retour ! L'arrière castrais a dû être opéré des adducteurs. Blessure qu'il traînait depuis un bout de temps et qui a fini par s'aggraver.

Julien Dumora : "Quand on est blessé, on a l'impression qu'on ne sert à rien"

"J'ai le tendon qui a lâché donc l'opération était obligatoire. Il n'y avait plus de renforcement à faire. J'ai rongé mon frein, j'ai travaillé. Ce n'était pas évident. On a vécu une période un peu compliquée, et quand on est blessé, on a l'impression qu'on sert à rien. On n'est pas légitime pour aider l'équipe. Je suis content de reprendre les entraînements, il me tarde de reprendre la compétition", a expliqué Julien Dumora.

"Je postule pour Clermont"

Julien Dumora a pris son mal en patience. Après un passage du côté de Capbreton pour la rééducation, il a pu retrouver les terrains un peu plus tôt que prévu : "Cette semaine je suis opérationnel, je peux postuler. Je suis dans les clous et même légèrement en avance. Tout se passe bien. En ce moment, les terrains ne sont pas très bons au niveau des appuis mais je n'ai pas de douleur donc c'est positif. Je suis content."

Castres reçoit l'ASM ce samedi pour la 15e journée de Top 14. Match à vivre sur France Bleu Occitanie dès 14h30. Coup d'envoi 15 heures.