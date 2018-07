Les supporters du Castres Olympiques le redoutaient : l'entraîneur, Christophe Urios, quittera le club à la fin de la saison Il l'a annoncé ce dimanche soir dans un communiqué commun avec la direction du CO.

Castres, France

Le manager du Castres Olympique (CO), Christophe Urios, quittera son poste à la fin de la saison 2018-2019. La nouvelle a été officiellement annoncée ce dimanche soir un communiqué commun avec la direction du CO. "Les conditions d’une prolongation de contrat ne pouvaient être remplies dans des délais compatibles avec la préparation de l’avenir sportif du club", est-il indiqué.

Dans ce même communiqué, le président du CO, Pierre-Yves Revol, explique que Christophe Urios "a déjà atteint son objectif : le titre de champion de France". Il lui souhaite désormais de trouver "un nouveau challenge à la hauteur de ses qualités".

Christophe Urios, de son côté, assure que sa priorité est "de remplir la dernière année de [s]on contrat du mieux possible". "Je vis une période très forte de ma carrière dans un club que j’apprécie beaucoup et auquel je veux donner le maximum jusqu’au bout, poursuit-il. Pour la suite, _j’aviserai plus tard_".