Castres Olympique : le capitaine Mathieu Babillot ne rejouera pas avant 2022

Coup dur au Castres Olympiques en début de championnat. Le troisième ligne et capitaine Mathieu Babillot, touché aux muscles ischiojambiers samedi à La Rochelle, sera éloigné des terrains pendant "au moins trois mois", a annoncé lundi son club. Le joueur de 28 ans "souffre d'une désinsertion du tendon des ischiojambiers et devra être opéré en fin de semaine", a indiqué le CO dans un communiqué. Babillot avait dû céder sa place à Kévin Kornath dès la 11e minute lors du duel perdu (29-10) par son équipe face au Stade rochelais, comptant pour la 6e journée de Top 14. "Bon courage et bon rétablissement Babs ! Nous savons que tu reviendras plus fort", écrit le Castres Olympique sur son site.

À l'issue de la 6e journée, Castres est sixième de Top 14. Prochain match ce samedi 16 octobre à domicile contre Biarritz.