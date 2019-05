Castres Olympique | Mauricio Reggiardo : "J'ai beaucoup à donner au CO"

Castres, France

Après trois saisons passées du côté d'Agen (une montée en Top 14 la première année puis deux maintiens décrochés), Mauricio Reggiardo va retrouver Castres début juillet. Un club où il a joué (1996-2005) et entraîner brièvement à deux reprises (2007 et 2015).

Mauricio Reggiardo : " Motivé pour cette nouvelle aventure"

L'entraîneur argentin a évoqué son retour dans le Tarn : "Moi j'ai toujours un peu peur. Avec l'âge, on la maîtrise, on la transforme en motivation. J'ai beaucoup d'envie, je crois que j'ai beaucoup à donner encore à ce club. S'il y a un mot qui me vient c'est motivation pour cette nouvelle aventure."

Matthias Rolland : "J'espère qu'il va apporter de la fraîcheur"

Dans Club XV, le directeur du CO Matthias Rolland a évoqué l'arrivée du nouvel entraîneur : "Mauricio va articuler son staff. Outre les 20 joueurs qui étaient en fin de contrat et qu'on a prolongé ou qu'on n'a pas souhaité garder, le staff était aussi en fin de contrat. 90% du staff repart, notamment le directeur de la performance, les kinés, les vidéastes... C'est important en terme de stabilité. On espère que Mauricio va apporter cette fraîcheur. Il est important qu'un groupe qui a un certain vécu, qui a gagné déjà ensemble, ne se sclérose pas. La déception digérée, on sera bien sûr encore présent et compétitif."

Le Castres Olympique reprendra l'entraînement début juillet. Deux matches amicaux sont déjà calés à Lacaune et Saint-Affrique.