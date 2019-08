Castres Olympique : quelles ambitions pour cette nouvelle saison ?

Castres, France

Oubliée la déception de la fin de saison dernière. Castres, avec un nouveau staff arrivé cet été, veut retrouver le Top 6. Objectif clairement affiché par le président Pierre-Yves Revol cet été. Premier match ce samedi face à Montpellier. Le CO, en ouverture de la saison dernière, s'était imposé sur la pelouse du MHR.

Geoffrey Palis : "déplacer plus le ballon"

Frileux et friable à domicile la saison dernière, Castres va devoir partir sur de bonnes bases : "C'est vraiment le match qui va lancer notre saison. On va essayer de mettre en pratique tout ce qui a été fait avec ce nouveau staff. En terme de jeu, on va essayer de peut-être déplacer un peu plus le ballon. Pour ce qui est du classement, on a tous envie de se qualifier évidemment", avance Geoffrey Palis.

Castres a remporté ses deux matches amicaux (face à Mont-de-Marsan et Bristol) et effectué un stage d'une semaine du côté de Saint-Lary-Soulan. Maintenant, c'est l'heure de vérité. _"_Il y a beaucoup d'attente, beaucoup d'envie. On a mis avant tout l'accent sur la circulation offensive pendant ces six semaines de préparation. On a voulu faire bosser un groupe de 32 joueurs. Dès le départ, j'ai senti un groupe travailleur avec du caractère", ajoute l'entraîneur adjoint Patrick Furet.

Montpellier, un vieil ami

Comme la saison dernière, Castres affronte le MHR lors de la première journée (victoire dans l'Hérault l'an passé). En fin de saison, les Montpelliérains s'étaient vengés en venant gagner à Pierre-Fabre (24e journée). Match qui faisait mal au CO dans la course au Top 6. "Ce ne sont pas des matches anodins. Mais c'est une nouvelle saison, il y a un nouveau staff de chaque côté. Des deux côtés on essaie de faire évoluer un peu le rugby. Ce sera un peu particulier mais ça reste un match de rugby."

