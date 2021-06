Castres Olympique, Stade Toulousain : les enjeux de la dernière journée de Top 14

La saison régulière du Top 14 touche à sa fin et s'apprête à livrer son verdict. Pour cette 26e et dernière journée de championnat, toutes les rencontres se disputeront à 21h00. Le Stade Toulousain, leader, affronte l'UBB (4e) à Bordeaux tandis que Castres, 8e, reçoit Toulon. Pour les deux les équipes, les enjeux sont immenses avant d'entamer ces 80 dernières minutes.

Toulouse veut éviter d'être "le dindon de la farce"

Pour les Toulousains, l'objectif est assez clair : il faudra revenir de Bordeaux avec au minimum le point du bonus défensif pour finir dans les deux premiers du classement. Des petits calculs qui n’intéressent pas vraiment Thomas Ramos qui veut "jouer tous les matches pour les gagner peu importe le moment de la saison".

"On va essayer de faire un bon match pour ne pas trembler à la fin et sortir les calculettes" explique l'arrière Rouge et Noir pour qui le risque est "d'aller à Bordeaux juste pour prendre un point, et d'en prendre zéro à la fin on sera un peu les dindons de la farce".

Castres n'est pas maître de son destin

En ce qui concerne le Castres Olympique, l'avenir semble un peu plus incertain. En effet, le C.O. n'a pas son destin entre les mains. Les Tarnais, 8e espèrent accrocher la 6e place synonyme de qualification pour les barrages. Pour cela, il va falloir battre Toulon (6e) et espérer un faux pas de Clermont (5e), qui reçoit La Rochelle (2e), ou bien du stade Français (7e) qui se déplace à Bayonne (12e).

Sur le papier les Parisiens semblent favoris pour l'emporter au Pays Basque. Mais attention, l'Aviron bayonnais n'est pas encore officiellement maintenu et doit donc tout faire pour l'emporter. Raison de plus pour y croire côté Castrais...

La composition d'équipe du Stade Toulousain contre l'UBB :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La composition d'équipe du Castres Olympique contre le RC Toulon :