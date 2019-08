Castres Olympique : Thomas Fortunel, l'heure de l'éclosion ?

Castres, France

Le voyage n'est pas très long mais pour la première fois, Thomas Fortunel a quitté Montauban, son club formateur où il aura joué près de 80 matches de Pro D2 en cinq saisons.

"C'était maintenant, sinon c'était presque fini"

"J'ai passé 13 ou 14 ans à Montauban, je n'ai jamais voulu bouger mais d'avoir cette proposition d'un club comme Castres... J'ai 24 ans, si je ne partais pas là, c'était presque fini. Je voulais toucher au plus haut niveau. C'est un club historique, pas loin de chez moi. Un club qui joue le haut de tableau de Top 14. Je suis très content."

Dès l'hiver dernier, il a rencontré plusieurs fois Stéphane Prosper et Mauricio Reggiardo. Et n'a pas hésité : "Quand j'ai appelé mon père pour lui dire que le CO me voulait, il m'a dit c'est la meilleure chose que tu puisses faire."

Thomas Fortunel retrouve quelques têtes connues comme Anthony Jelonch, Florian Vialeller ou Mathieu Babillot : "Je connaissais déjà quelques mecs que j'ai croisés en Pôle Espoirs ou des sélections régionales... Mais tous les mecs sont ouverts, aucun problème d'intégration."

A l'ouverture avec Urdapilleta

Thomas Fortunel va partager le numéro 10 avec Benjamin Urdapilleta (l'Argentin prépare actuellement la Coupe du Monde avec les Pumas). "Je veux jouer un maximum au rugby. C'est très bien pour moi. Je suis là pour apprendre, avec un mec comme ça à côté, c'est là où tu progresses le plus."

Reste plus qu'à découvrir le Top 14 : "Déjà aux entrainements, ça va plus vite, ça pige vite. C'est un régal, je suis impatient de commencer les matches de rugby."