Castres - Stade Toulouse : un "défi de taille" mais "sur un match tout est possible" pour le CO

21ème journée du Top 14 et jour de derby ce samedi 17 avril . Alors que les Toulousains ont la tête à l’Europe depuis leur qualification en demi-finale de Champion’s Cup, ils vont devoir affronter Castres avant-cela .

"Parmi les meilleurs joueurs de France et même du Monde"

A l’aller, le CO avait réussi à accrocher le nul. Et pour ce retour au stade Pierre Fabre, les Castrais s’attendent à un match très physique face à une "super écurie, à des joueurs qui font partie des meilleurs en France et dans le monde. Un défi de taille" redit l’entraîneur Pierre-Henry Broncan. Mais le coach déplore évidemment le huis-clos qui va pénaliser les Castrais selon lui. "Malheureusement, ce sera encore une fois à huis clos. Et je ne suis pas Benoît Paire mais je le comprends. C'est catastrophique. C'est surtout handicapant pour des équipes comme nous. Quand on rencontre des gros comme le Stade, nous 16ème homme est très important dans ces moment-là. Ca change beaucoup pour nous."

Un match qui sera épuisant ?

Cadre du vestiaire castrais depuis 2016, le deuxième ligne Loïc Jacquet se confie avant le derby face au Stade Toulousain. "On s'est préparé la meilleure des manières possibles. Est-ce qu'au niveau du rythme, on sera à leur niveau alors qu’ils sortent quand même de deux matchs de Coupe d'Europe? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, nous, il faut qu'on sorte épuisés du match. Ça, c'est sûr. C'est un match où il faudra tout donner.

"Ce n’est pas pleurnicher que de faire le petit."

Et tous les Castrais insistent. C'est vraiment le Stade qui est favori et ce n'est pas une posture ajoute Loïc Jacquet. "Ce n’est pas faux. Si on veut vraiment être pragmatique : ils sont premier du classement. Nous, on est 8ème et on n'est pas encore sûr mathématiquement d'être maintenu. Ce n’est pas pleurnicher que de faire le petit. On n’est clairement, pour l'instant, pas au niveau de Toulouse. Mais bon, sur un match, tout est possible."