Castres tombe face aux Harlequins pour le premier match de Coupe d'Europe de rugby

Castres est tombé les armes à la main face aux Harlequins (20-18), champions d'Angleterre en titre, à qui le club tarnais a offert une belle résistance jusqu'au bout, dimanche en clôture de la 1re journée de la Coupe d'Europe de rugby.

"Faire honneur"

L'entraîneur castrais Pierre-Henry Broncan avait assuré dans la semaine vouloir "faire honneur" à la Coupe d'Europe, que le CO retrouvait après deux saisons d'absence, et ses hommes lui ont fait tenir parole. Plusieurs cadres ont été laissés au repos pour le lancement de cette campagne continentale, parmi lesquels le talonneur international Gaëtan Barlot, le pilier droit Wilfrid Hounkpatin, le deuxième ligne Florent Vanverberghe ou le centre fidjien Vilimoni Botitu. Broncan, qui connaît bien le rugby anglais pour avoir officié dans le staff de Bath, a tout de même aligné une charnière expérimentée -Rory Kockott et Benjamin Urdapilleta - pour rivaliser avec celle des Harlequins, sans doute l'une des meilleures de Premiership avec Danny Care et Marcus Smith.

Castres, après avoir fait le dos rond défensivement, en a inscrit le premier essai par le troisième ligne fidjien Josaia Raisuqe, au relais de son compatriote Filipo Nakosi, auteur d'une relance inspirée. Les Harlequins, à leur main, ont ensuite pris progressivement le dessus. Grâce d'abord à un essai en coin de l'ailier Louis Lynagh, après une belle passe volleyée de Care. Puis un autre, du troisième ligne Alex Dombrandt, qui a transpercé la défense tarnaise à la suite d'une touche. Martin Laveau, parti plein centre derrière un maul, a redonné espoir aux Tarnais en fin de match. Mais une décision litigieuse de l'arbitre sur la dernière action leur laissera beaucoup de regrets. Avec cette défaite d'entrée à domicile, la campagne européenne du CO, malgré le bonus défensif, a déjà pris du plomb dans l'aile avant un déplacement très périlleux chez la province irlandaise du Munster.

Le Stade Toulousain est de son côté premier de sa poule B après sa victoire à Cardiff (39-7).

à lire aussi Champions Cup : victoire bonifiée pour le Stade Toulousain face à Cardiff (7-39)

Avec AFP