Top 14 Castres –Toulon : les supporteurs bleu et blanc sereins pour la qualification du CO pour les barrages

C’est quasiment déjà un huitième de finale pour Castres ce samedi soir au stade Pierre-Fabre. Le CO reçoit Toulon. Et si les Castrais gagnent et que le Stade Français perd à Bayonne, les blanc et bleu pourront jouer les barrages de Top 14.

Pierre-Henry Broncan, le coach, a prévenu : "Il faudra une grosse énergie et une grosse conviction de remporter la rencontre pour battre Toulon. Le match sera extrêmement difficile !" Mais il y a aussi beaucoup de raisons d’y croire. Notamment pour le président Pierre-Yves Revol, qui est persuadé que Castres est capable de "saisir les opportunités quand elles se présentent."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En tout cas les supporteurs de Castres se voient déjà barragistes et vont soutenir leur équipe jusqu’au bout. Tifos et drapeaux sont en place. Les chants sont prêts et l’accueil du bus devrait être spectaculaire ce samedi soir. Aurélie, la présidente du groupe Puissance Castres, raconte la folle saison du CO et cette très belle remontée. "Ils sont huitièmes. On ne pouvait pas y croire en fin d'année dernière. Beaucoup nous voyaient déjà en bas. Mais on prouve qu'on est peut-être une petite ville, mais on est une petite ville au grand cœur, avec des grands joueurs."

Reportage avec le groupe Puissance Castres Copier

Coup d’envoi de tous les matchs du Top 14 demain à 21h05.