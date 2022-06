Castres-Toulouse : à qui le Stade de France ? France Bleu vous pose la question

Quel club d'Occitanie ira en finale du Top 14 le 24 juin au Stade de France ? Le Castres Olympique ou le Stade Toulousain ? On vous pose la question alors que ces clubs voisins s'affrontent en demie-finale vendredi à 21h05 à Nice.

Toute la semaine, France Bleu Occitanie fait monter la pression entre Castrais et Toulousains. Notre antenne vous est ouverte et dès mardi matin, des supporters ont donné de la voix pour soutenir leur club chouchou.

Chaque clan voit son club en finale

"Quelle autre équipe en France franchement serait arrivée, avec dix joueurs en moins, en phases finales ? On a eu des épisodes durs pendant le tournoi des Six Nations donc ça serait une belle récompense" s'enflamme Régis, fanatique du Stade Toulousain. "Il n'y a pas meilleure équipe que nous", abonde Christine, qui soutient l'équipe tenante du titre.

Côté Castrais, il y a aussi du répondant : "nos joueurs sont arrivés premiers du Top 14 !" s'énerve presque le fan du CO, Gilles. "On parle toujours de Toulouse", râle aussi Christiane, "les médias parlent que des grosses équipes. Mais, nous on est le Petit Poucet et on peut être champions de France !"

Plusieurs derbys entre Castrais et Toulousains cette semaine sur France Bleu Occitanie

Il faut dire que deux commerçants les avaient bien lancés : Jean-Claude Carrère, patron toulousain du restaurant "A m'en donné" et Nabil Haddouche, à la tête du "Venise", une institution castraise. Les deux restaurateurs ont défendu chacun leurs couleurs sur France Bleu Occitanie.

Alors dites-nous : pour vous, qui de Castres ou de Toulouse ira au Stade de France ? Notre standard vous attend : 05.34.43.31.31. Mercredi matin, ce sera au tour de deux associations de supporters de répondre, eux aussi à cette question. Rendez-vous sur France Bleu Occitanie à 7h45.

Castres - Stade Toulousain : le match de l'accession en finale du Top 14 à suivre vendredi dès 20h35 sur France Bleu Occitanie.